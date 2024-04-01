Операция в 19 регионах. В Украине нейтрализовали логистические хабы наркоторговцев
Украинская полиция провела масштабную операцию против наркоторговцев. Она проходила сразу в 19 регионах страны и была нацелена на логистические хабы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Украины Андрея Небытова в Facebook.
"Уголовная полиция совместно со следователями ударила по логистической сети наркосбытчиков. Масштабная спецоперация состоялась в 19 регионах, проведено 64 обыска. Результат - парализована деятельность ряда наркошопов по всей стране", - написал Небытов.
Фото: "товар" злоумышленников (Facebook-страница Андрея Небытова)
По его словам, полицейским удалось задержать 26 наркодиллеров, ликвидировать пять нарколабораторий и разоблачить 57 участников отдельных преступных группировок.
В такой спецоперации участвовали более 350 правоохранителей. Специалистам удалось отследить активность наркоторговцев в Telegram.
"Целью стали логистические хабы, через которые шла вся торговля", - уточнил замглавы Нацполиции.
По его словам, в отдельных случаях злоумышленники прятали "товар" в Библии.
Разоблачение наркоторговцев в Украине
Напомним, в прошлом году украинские правоохранители приговорили к заключению организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков.
Они переправляли для продажи в Украине оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.
Также в СБУ еще в декабре прошлого года отмечали, что с начала войны ликвидировали более 60 банд, которые переправляли наркотики в Европейский союз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.