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Операция в 19 регионах. В Украине нейтрализовали логистические хабы наркоторговцев

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 18:49
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Операция в 19 регионах. В Украине нейтрализовали логистические хабы наркоторговцев Фото: в Украине нейтрализовали логистические хабы наркоторговцев (Facebook-страница Андрея Небытова)
Автор: Иван Носальский

Украинская полиция провела масштабную операцию против наркоторговцев. Она проходила сразу в 19 регионах страны и была нацелена на логистические хабы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Украины Андрея Небытова в Facebook.

"Уголовная полиция совместно со следователями ударила по логистической сети наркосбытчиков. Масштабная спецоперация состоялась в 19 регионах, проведено 64 обыска. Результат - парализована деятельность ряда наркошопов по всей стране", - написал Небытов.

Фото: "товар" злоумышленников (Facebook-страница Андрея Небытова)

По его словам, полицейским удалось задержать 26 наркодиллеров, ликвидировать пять нарколабораторий и разоблачить 57 участников отдельных преступных группировок.

В такой спецоперации участвовали более 350 правоохранителей. Специалистам удалось отследить активность наркоторговцев в Telegram.

"Целью стали логистические хабы, через которые шла вся торговля", - уточнил замглавы Нацполиции.

По его словам, в отдельных случаях злоумышленники прятали "товар" в Библии.

Разоблачение наркоторговцев в Украине

Напомним, в прошлом году украинские правоохранители приговорили к заключению организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков.

Они переправляли для продажи в Украине оптовые партии иностранных таблеток "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.

Также в СБУ еще в декабре прошлого года отмечали, что с начала войны ликвидировали более 60 банд, которые переправляли наркотики в Европейский союз.

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