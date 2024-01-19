Работали с Ближним Востоком: СБУ разоблачила ряд нарколабораторий в Украине (фото, видео)
Правоохранители обезвредили 5 нарколабораторий на территории Украины. Они работали на торговцев психотропами с Ближнего Востока и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В результате спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализована преступная организация, которая производила и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса", - информируют в СБУ.
Так, в ходе одновременных оперативных мероприятий ликвидировано 5 нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.
"Помимо запрещенных веществ у злоумышленников изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, а также более 1,5 тыс. патронов к стрелковому оружию", - говорится в ведомстве.
Наркотиков на 40 миллионов ежемесячно
По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более 40 миллионов гривен.
Готовый "товар" участники группировки сбывали двумя каналами: первый – был ориентирован на заказчиков из разных регионов Украины, другой – работал на зарубежных наркодилеров.
Для замаскированной переправки "продукции" за границу злоумышленники прятали его в международных посылках под видом косметики или сантехнических изделий.
Объявление подозрения и возможные сроки
Задержанным доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
16 участников преступной организации находятся под стражей. Еще 3-м избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Правоохранители задерживают наркодельцов
Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлян , занимавшихся производством амфетамина.
Также мы писали, что украинские полицейские перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.
Также правоохранители задержали двух мужчин, организовавших в Киевской области нарколабораторию . Ее оборот составил несколько миллионов гривен ежемесячно.
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