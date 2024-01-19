ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работали с Ближним Востоком: СБУ разоблачила ряд нарколабораторий в Украине (фото, видео)

Украина, Пятница 19 января 2024 13:38
UA EN RU
Работали с Ближним Востоком: СБУ разоблачила ряд нарколабораторий в Украине (фото, видео) Фото:
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители обезвредили 5 нарколабораторий на территории Украины. Они работали на торговцев психотропами с Ближнего Востока и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализована преступная организация, которая производила и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса", - информируют в СБУ.

Так, в ходе одновременных оперативных мероприятий ликвидировано 5 нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.

"Помимо запрещенных веществ у злоумышленников изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, а также более 1,5 тыс. патронов к стрелковому оружию", - говорится в ведомстве.

Наркотиков на 40 миллионов ежемесячно

По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более 40 миллионов гривен.

Готовый "товар" участники группировки сбывали двумя каналами: первый – был ориентирован на заказчиков из разных регионов Украины, другой – работал на зарубежных наркодилеров.

Для замаскированной переправки "продукции" за границу злоумышленники прятали его в международных посылках под видом косметики или сантехнических изделий.

Объявление подозрения и возможные сроки

Задержанным доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

16 участников преступной организации находятся под стражей. Еще 3-м избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Фото: правоохранители задержали членов организации из пяти нарколабораторий (t.me/SBUkr)

Правоохранители задерживают наркодельцов

Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлян , занимавшихся производством амфетамина.

Также мы писали, что украинские полицейские перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на полмиллиона долларов США.

Также правоохранители задержали двух мужчин, организовавших в Киевской области нарколабораторию . Ее оборот составил несколько миллионов гривен ежемесячно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ
Больше 900 оккупантов, десятки танков, артсистем и ББМ. Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск