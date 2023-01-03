Изъяли более 150 млн гривен. В Львовской области выкрыли сеть конвертационных центров

В Львовской области правоохранители выкрыли сеть конвертационных центров. При обыске было выявлено более 150 млн гривен наличными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц создала сеть финансовых учреждений, через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных.

Члены группы организовали реализацию наличных, так называемые "конвертационные центры", перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалюты. Предварительно установлено, что схемой пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний.

При обысках в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, выявлено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.