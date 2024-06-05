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В Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС

Среда 05 июня 2024 16:44
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В Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС Фото: в Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители разоблачили масштабный мошеннический call-центр, работники которого выманивали деньги у граждан Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным ведомства, участники сall-центра арендовали помещение и обустроили компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением и сформировали клиентскую базу.

Так называемые работники центра связывались с гражданами ЕС и представлялись сотрудниками банков. Во время разговора с ними они вводили потерпевших в заблуждение для того, чтобы получить доступ к их счетам. Затем они выводили средства на подконтрольных и самостоятельно распоряжались ими.

Следователи смогли установить 17 пострадавших – все они граждане стран ЕС. Сумма нанесенного им ущерба составляет более 13 млн гривен. Также проверяется информация о других пострадавших от мошеннических действий. По оперативным данным, общая сумма материального ущерба может составить около 1 млн. долларов в США.

В ходе расследования было проведено около 40 санкционированных обысков на территории Ужгородского и Мукачевского районов Закарпатья, а также в Днепропетровской области. Были изъяты сотни единиц техники, банковские карточки, черновые записи, 50 тыс. долларов США наличных и 12 автомобилей.

Фото: в Закарпатье разоблачили call-центр, работники которого выманивали средства у граждан ЕС (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, в случае, если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции по ссылке .

Ранее РБК-Украина сообщало, что в одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

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