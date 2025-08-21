ua en ru
Изъятие у столицы 8 млрд - очередная атака на Киев и зачистка политического поля, - Палатный

Четверг 21 августа 2025 11:49
Изъятие у столицы 8 млрд - очередная атака на Киев и зачистка политического поля, - Палатный Фото: первый заместитель главы "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Александр Мороз

Изъятием из бюджета столицы 8 млрд грн власть пытается парализовать Киев и зачистить политическое поле от главного оппонента - Виталия Кличко. Но использование госинституций в политических целях недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии "УДАР".

Руководитель центрального исполкома партии "УДАР" Артур Палатный заявил, что голосование в Верховной раде за законопроект №13439-3, который забирает из бюджета столицы 8 млрд грн, является очередной откровенной атакой власти на Киев и его мэра Виталия Кличко, которого власть рассматривает как главного политического.

"Она мыслит в категориях выборов и пытается зачистить политическое поле от тех, кого считает своими политическими оппонентами. Власть боится конкуренции, боится свободного выбора граждан и потому превращает законодательный орган в инструмент давления и политической расправы", - сказал Палатный.

В заявлении отмечается, что власть не первый год преследуют соратников Кличко и членов УДАРа, фабрикует политически мотивированные дела, оказывает давление и запугивает. А теперь решила забрать деньги у столицы. Однако фактически она забирает деньги у ВСУ.

"Эти средства - прежде всего поддержка Вооруженных Сил Украины. В итоге из-за действий Банковой 8 млрд средств громады пойдут не на защитников, а на заоблачные зарплаты руководства госпредприятий, на премии чиновникам и прокурорам", - отметил Палатный.

По его словам, это напоминает повторение истории с изъятием "военного" НДФЛ у местных огромад. Тогда эти средства передавались Минстратегпрому и Госспецсвязи и значительная часть средств осталась неиспользованной, их руководителей ловили на взятках.

В УДАРе предупреждают, что подобные инициативы уничтожают остатки реформы децентрализации, все больше сосредотачивая ресурсы и полномочия в руках одного человека.

Партия "УДАР Виталия Кличко" обратилась к европейским партнерам, к коллегам по Европейской народной партии с просьбой дать оценку этим действиям власти, которые "являются проявлением авторитаризма и использованием государственных институций в собственных политических интересах".

"Это абсолютно недопустимо для борющейся за демократию и европейское будущее страны", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 20 августа Верховная рада 229 голосами приняла изменения в госбюджет (законопроект №13439-3), которые предусматривают, в том числе, изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева за счет средств налога на прибыль.

