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Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделать

Понедельник 02 декабря 2024 16:32
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Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделать Сколько стоят заграничные посылки (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинские операторы почтовой связи доставляют посылки почти по всему миру. В соседние страны отправления идут в среднем 3 рабочих дня, в западную Европу до 10. Стоимость посылки зависит от ее веса и направления отправки.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит отправить посылку в страны Европы и как это сделать.

Сколько стоят международные отправления через "Укрпочту"

"Укрпочта" имеет договоренности с национальными почтами 201 страны по двусторонним доставкам международных почтовых отправлений. В эти страны можно отправить посылки, бандероли, письма, но по некоторым направлениям не предоставляется услуга отправки с объявленной стоимостью.

Для обзора цен мы выбрали страны Европы, где много украинских беженцев и довоенных мигрантов.

Какая стоимость посылок в страны Европы*:

  • Польша – 13,24 доллара за посылку + 2,35 доллара за каждый килограмм (если отправка приоритетна, тогда 3,05 доллара за каждый килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 649 грн
  • Германия – 7,95 доллара за посылку + 1,97 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении стоимость не меняется), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 413 грн
  • Чехия – 12,34 доллара за посылку + 3,16 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 3,71 доллара за килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 646 грн
  • Великобритания – 19,86 доллара за посылку + 3,79 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 4,49 доллара за килограмм), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 985 грн
  • Франция – 15,65 доллара за посылку + 3,33 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении 3,96 доллара), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 867 грн
  • Швейцария – 15,42 доллара за посылку + 3,76 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 3,96 доллара за килограмм), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 800 грн

Тарифы указаны на посылки до 10 кг, на большие посылки они дороже.

Оплата производится в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, что установлен НБУ на дату предоставления услуги.

Также есть доплаты 50% к тарифу за массу, если посылка громоздкая. За отправку посылки с объявленной стоимостью цена увеличивается в 2,5 раза.

Как отправить посылку за границу через "Укрпочту":

  • сначала на сайте следует проверить, возможна ли отправка в данную страну
  • выбрать в каком отделении вам будет удобно отправить посылку и ознакомиться с правилами таможенного оформления (на сайте)
  • оформить отправку в мобильном приложении или личном кабинете (при последнем варианте предоставляется скидка 3%). Далее следует распечатать сопроводительные документы. Если оформляете через отделение, нужно подготовить данные: ФИО, полный почтовый адрес, индекс и номер телефона отправителя и получателя
  • оплатите услугу и получите квитанцию с трек-номером, дальше за ним можно будет отслеживать отправку через мобильное приложение, сайт или в личном кабинете

Перед отправкой рекомендуем ознакомиться с перечнем вещей, которые запрещено отправлять за границу по почте.

Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделать"Укрпочта" дает возможность отслеживать путь посылки к получателю (фото: Getty Images)

Какая стоимость заграничных отправлений через "Новую почту"

"Новая почта" доставляет посылки более чем в 200 стран, кроме этого, она имеет свои отделения в 11 странах.

В "Новой почте" действует другая система расчета стоимости международных отправлений, учитывается также размер посылки. Каждый клиент может самостоятельно рассчитать стоимость своего отправления, воспользовавшись калькулятором на сайте.

Стоимость отправки в страны Европы 1-килограммовой посылки*:

  • Польша – 600 грн, доставка 3 рабочие дня
  • Чехия – 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней
  • Германия – 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней
  • Великобритания – 1500 грн, срок доставки 4 рабочих дня
  • Франция – 1 600 грн (доставка по адресу) и 1 500 грн (доставка в отделение), срок доставки – 10 рабочих дней
  • Швейцария – 2 500 грн, срок доставки 7 рабочих дней

При расчете взяли размер условной посылки 15*20*30 см.

При этом "Новая почта" отмечает, что окончательная стоимость посылки может отличаться от расчетной, а сроки доставки могут быть длиннее во время праздников.

Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделатьТарифы на международные отправления (скриншот сайта "Новая почта")

Как отправить посылку за границу через "Новую почту":

  • следует заключить договор в почтовом отделении
  • подготовить сопроводительные документы
  • оформить заявку на отправку и экспорт
  • подготовить посылку
  • оплатить доставку
  • передать посылку "Новой почте"

Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделатьПримерную стоимость доставки каждый клиент может рассчитать на сайте (скриншот сайта "Новая почта")

Отметим, что согласно этим расчетам "Укрпочта" предлагает преимущественно более низкие тарифы на международные отправления в упомянутые страны Европы.

Раньше мы сравнивали цены на услуги "Новой почты" и "Укрпочты" и рассказывали, где дешевле и быстрее отправлять посылки.

Читайте также о том, сколько стоят базовые продукты в Польше и дешевле они, чем в Украине.

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