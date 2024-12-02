Посылки в Европу. Сколько стоит отправить подарки родным на праздники и как это сделать

Украинские операторы почтовой связи доставляют посылки почти по всему миру. В соседние страны отправления идут в среднем 3 рабочих дня, в западную Европу до 10. Стоимость посылки зависит от ее веса и направления отправки.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит отправить посылку в страны Европы и как это сделать.

Сколько стоят международные отправления через "Укрпочту"

"Укрпочта" имеет договоренности с национальными почтами 201 страны по двусторонним доставкам международных почтовых отправлений. В эти страны можно отправить посылки, бандероли, письма, но по некоторым направлениям не предоставляется услуга отправки с объявленной стоимостью.

Для обзора цен мы выбрали страны Европы, где много украинских беженцев и довоенных мигрантов.

Какая стоимость посылок в страны Европы*:

Польша – 13,24 доллара за посылку + 2,35 доллара за каждый килограмм (если отправка приоритетна, тогда 3,05 доллара за каждый килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 649 грн

– 13,24 доллара за посылку + 2,35 доллара за каждый килограмм (если отправка приоритетна, тогда 3,05 доллара за каждый килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 649 грн Германия – 7,95 доллара за посылку + 1,97 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении стоимость не меняется), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 413 грн

– 7,95 доллара за посылку + 1,97 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении стоимость не меняется), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 413 грн Чехия – 12,34 доллара за посылку + 3,16 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 3,71 доллара за килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 646 грн

– 12,34 доллара за посылку + 3,16 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 3,71 доллара за килограмм), цена не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 646 грн Великобритания – 19,86 доллара за посылку + 3,79 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 4,49 доллара за килограмм), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 985 грн

– 19,86 доллара за посылку + 3,79 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 4,49 доллара за килограмм), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 985 грн Франция – 15,65 доллара за посылку + 3,33 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении 3,96 доллара), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 867 грн

– 15,65 доллара за посылку + 3,33 доллара за килограмм (при приоритетном отправлении 3,96 доллара), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 867 грн Швейцария – 15,42 доллара за посылку + 3,76 доллара за каждый килограмм (при приоритетном отправлении 3,96 доллара за килограмм), стоимость не срочной 1-килограммовой посылки в среднем будет составлять – 800 грн

Тарифы указаны на посылки до 10 кг, на большие посылки они дороже.

Оплата производится в национальной валюте Украины. Размер оплаты определяется с применением курса гривны к иностранной валюте, что установлен НБУ на дату предоставления услуги.

Также есть доплаты 50% к тарифу за массу, если посылка громоздкая. За отправку посылки с объявленной стоимостью цена увеличивается в 2,5 раза.

Как отправить посылку за границу через "Укрпочту":

сначала на сайте следует проверить, возможна ли отправка в данную страну

выбрать в каком отделении вам будет удобно отправить посылку и ознакомиться с правилами таможенного оформления (на сайте)

оформить отправку в мобильном приложении или личном кабинете (при последнем варианте предоставляется скидка 3%). Далее следует распечатать сопроводительные документы. Если оформляете через отделение, нужно подготовить данные: ФИО, полный почтовый адрес, индекс и номер телефона отправителя и получателя

оплатите услугу и получите квитанцию с трек-номером, дальше за ним можно будет отслеживать отправку через мобильное приложение, сайт или в личном кабинете

Перед отправкой рекомендуем ознакомиться с перечнем вещей, которые запрещено отправлять за границу по почте.

"Укрпочта" дает возможность отслеживать путь посылки к получателю (фото: Getty Images)

Какая стоимость заграничных отправлений через "Новую почту"

"Новая почта" доставляет посылки более чем в 200 стран, кроме этого, она имеет свои отделения в 11 странах.

В "Новой почте" действует другая система расчета стоимости международных отправлений, учитывается также размер посылки. Каждый клиент может самостоятельно рассчитать стоимость своего отправления, воспользовавшись калькулятором на сайте.

Стоимость отправки в страны Европы 1-килограммовой посылки*:

Польша – 600 грн, доставка 3 рабочие дня

– 600 грн, доставка 3 рабочие дня Чехия – 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней

– 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней Германия – 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней

– 850 грн, срок доставки 5 рабочих дней Великобритания – 1500 грн, срок доставки 4 рабочих дня

– 1500 грн, срок доставки 4 рабочих дня Франция – 1 600 грн (доставка по адресу) и 1 500 грн (доставка в отделение), срок доставки – 10 рабочих дней

– 1 600 грн (доставка по адресу) и 1 500 грн (доставка в отделение), срок доставки – 10 рабочих дней Швейцария – 2 500 грн, срок доставки 7 рабочих дней

При расчете взяли размер условной посылки 15*20*30 см.

При этом "Новая почта" отмечает, что окончательная стоимость посылки может отличаться от расчетной, а сроки доставки могут быть длиннее во время праздников.

Тарифы на международные отправления (скриншот сайта "Новая почта")

Как отправить посылку за границу через "Новую почту":

следует заключить договор в почтовом отделении

подготовить сопроводительные документы

оформить заявку на отправку и экспорт

подготовить посылку

оплатить доставку

передать посылку "Новой почте"

Примерную стоимость доставки каждый клиент может рассчитать на сайте (скриншот сайта "Новая почта")

Отметим, что согласно этим расчетам "Укрпочта" предлагает преимущественно более низкие тарифы на международные отправления в упомянутые страны Европы.