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Свободный график и без опыта. Украинцам рассказали, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве

Фото: как распознать мошенничество при трудоустройстве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В наше время при поиске работы в интернете есть немалый риск наткнуться на предложения от мошенников. Чаще всего такие "работодатели" самостоятельно находят ваше резюме и предлагают "выгодные" условия труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Министерство привело советы, которые помогут соискателю работы распознать мошеннические схемы трудоустройства и избежать их.

Признаки мошеннических предложений:

  • отсутствие требования наличия предыдущего опыта работы;

  • не требуется иметь соответствующую квалификацию для выполнения задач;

  • работа предполагает свободный график;

  • обещание легкого выполнения задач или заказов;

  • для трудоустройства предлагается вложить свои средства.

Как избежать мошеннической схемы:

  • не вкладывать собственные деньги в проекты, предлагаемые в сети Интернет. В большинстве случаев это предложения от мошенников;

  • быть внимательными к вакансиям, в которых обещают "легкий" заработок;

  • сразу отказаться от оплаты каких-либо услуг при оформлении на работу.

В то же время, если вы стали жертвой мошенничества, сообщите о таком случае Киберполиции:

  • по номеру: 0 800 505 170
  • или оставив сообщение по ссылке.

Напомним, мы сообщали, что в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума.

Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысяч, среди которых 74,6 тысячи - женщины.

Кроме того, мы сообщали, что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

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