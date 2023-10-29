Свободный график и без опыта. Украинцам рассказали, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве

В наше время при поиске работы в интернете есть немалый риск наткнуться на предложения от мошенников. Чаще всего такие "работодатели" самостоятельно находят ваше резюме и предлагают "выгодные" условия труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Министерство привело советы, которые помогут соискателю работы распознать мошеннические схемы трудоустройства и избежать их.
Признаки мошеннических предложений:
отсутствие требования наличия предыдущего опыта работы;
не требуется иметь соответствующую квалификацию для выполнения задач;
работа предполагает свободный график;
обещание легкого выполнения задач или заказов;
для трудоустройства предлагается вложить свои средства.
Как избежать мошеннической схемы:
не вкладывать собственные деньги в проекты, предлагаемые в сети Интернет. В большинстве случаев это предложения от мошенников;
быть внимательными к вакансиям, в которых обещают "легкий" заработок;
сразу отказаться от оплаты каких-либо услуг при оформлении на работу.
В то же время, если вы стали жертвой мошенничества, сообщите о таком случае Киберполиции:
Напомним, мы сообщали, что в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума.
Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысяч, среди которых 74,6 тысячи - женщины.
Кроме того, мы сообщали, что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.
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