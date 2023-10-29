Свободный график и без опыта. Украинцам рассказали, как не нарваться на мошенников при трудоустройстве

Министерство привело советы, которые помогут соискателю работы распознать мошеннические схемы трудоустройства и избежать их.

Признаки мошеннических предложений:

отсутствие требования наличия предыдущего опыта работы;

не требуется иметь соответствующую квалификацию для выполнения задач;

работа предполагает свободный график;

обещание легкого выполнения задач или заказов;

для трудоустройства предлагается вложить свои средства.

Как избежать мошеннической схемы:

не вкладывать собственные деньги в проекты, предлагаемые в сети Интернет. В большинстве случаев это предложения от мошенников;

быть внимательными к вакансиям, в которых обещают "легкий" заработок;

сразу отказаться от оплаты каких-либо услуг при оформлении на работу.

В то же время, если вы стали жертвой мошенничества, сообщите о таком случае Киберполиции:

по номеру: 0 800 505 170

или оставив сообщение по ссылке.

Напомним, мы сообщали, что в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума.

Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысяч, среди которых 74,6 тысячи - женщины.

Кроме того, мы сообщали, что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.