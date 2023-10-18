В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие

В сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысячи, среди которых 74,6 тысячи - женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ .

По официальным данным, год назад в Украине было 260,5 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сентябре составляет 53,2 тысячи (уменьшение за месяц на 4,2 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Официальная и реальная безработица

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

В то же время, Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен.

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн. человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год – 16,9% на 2025 год – 14,4%.