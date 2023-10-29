Вільний графік і без досвіду. Українцям розповіли, як не натрапити на шахраїв при працевлаштуванні

Міністерство навело поради, які допоможуть шукачу роботи розпізнати шахрайські схеми працевлаштування й уникнути їх.

Ознаки шахрайських пропозицій роботи:

відсутність вимоги наявності попереднього досвіду роботи;

не вимагається мати відповідну кваліфікацію для виконання завдань;

робота передбачає вільний графік;

обіцянка легкого виконання завдань чи замовлень;

для працевлаштування пропонується вкласти власні кошти.

Як уникнути шахрайської схеми:

не вкладати власні гроші у проєкти, які пропонуються в мережі "Інтернет". У більшості випадків це пропозиції від шахраїв;

бути уважними до вакансій, в яких обіцяють "легкий" заробіток;

відразу відмовитись від сплати будь-яких послуг при оформленні на роботу.

Водночас, якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про такий випадок Кіберполіцію:

за номером: 0 800 505 170

або залишивши повідомлення за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі - жінки.

Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

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