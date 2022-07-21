Кім розповів про перші результати "полювання" на колаборантів: за добу майже 100 повідомлень
Влада Миколаєва за добу отримала 96 повідомлень про ймовірних коректувальників вогню. Однак не всі вони носять "потрібний інформаційний характер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу.
Він зазначив, що про результати влада відзвітує через тиждень-два, оскільки робота з виявлення ворожих агентів - це не справа одного дня.
"Скажу так, що зворотній зв'язок дуже хороший. Більшість людей відмовляються від грошей, тому що хочуть просо допомогти, і дають інформацію на цей канал про потенційних колаборантів і навідників. Ми цю інформацію опрацьовуємо. Так що тиждень-два, під закриття міста на відпрацювання, будуть результати, Я дам протилежну оцінку", - розповів Кім.
Як відомо, влада Миколаєва ініціювала "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановила нагороду за кожного спійманого.
У зв'язку з цим місто Миколаїв закриють на кілька днів. Це може статися протягом тижня-двох.
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