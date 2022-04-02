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У Дніпрі російські ракети влучили в інфраструктурний об’єкт

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Дніпро, Субота 02 квітня 2022 08:52
У Дніпрі російські ракети влучили в інфраструктурний об’єкт Фото: голова Дніпропетроської ОВА Валентин Резніченко (facebook)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська в ніч на 2 квітня атакували місто Дніпро. Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка в Telegram.

"Нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, в результаті ворожої атаки сталися серйозні руйнування. Поранення отримали двоє осіб. Він також підтвердив, що російські окупанти вночі обстріляли автозаправку у Кривому Розі.

Крім того, вночі у Дніпропетровській області збили 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.

Нагадаємо, що раніше про обстріл Кривого Рогу повідомив голова МВА Олександр Вілкул. За його словами, удару завдали з далекої відстані.

Також вночі окупанти обстріляли Полтаву і Кременчук. Російська армія застосувала ракети й авіацію.

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