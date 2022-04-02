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У Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру

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Кривий Ріг, Субота 02 квітня 2022 11:50
У Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру Фото: у Кривому Розі ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вперше обстріляли цивільну інфраструктуру у Кривому Розі. Ракети влучили у приватні будинки і на територію навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

За його словами, ракети влучили в район Інгулець, у жилі будинки приватного сектору і в периметр одного з навчальних закладів.

"Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають значно більшу дальність стрілянини. Били знову забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу", - зазначив Вілкул.

У Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня російські військові обстріляли Дніпро та заправку у Кривому Розі.

Крім того, над Дніпропетровською областю ЗСУ збили ворожі ракети та безпілотник.

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