У Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру
Російські окупанти вперше обстріляли цивільну інфраструктуру у Кривому Розі. Ракети влучили у приватні будинки і на територію навчального закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника міської військової адміністрації Олександра Вілкула.
За його словами, ракети влучили в район Інгулець, у жилі будинки приватного сектору і в периметр одного з навчальних закладів.
"Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають значно більшу дальність стрілянини. Били знову забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу", - зазначив Вілкул.
Нагадаємо, в ніч на 2 квітня російські військові обстріляли Дніпро та заправку у Кривому Розі.
Крім того, над Дніпропетровською областю ЗСУ збили ворожі ракети та безпілотник.
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