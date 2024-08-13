"Динамо" обыграло "Рейнджерс" и пробилось в финал квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

"Рейнджерс" – "Динамо" – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Р, вторая желтая карточка)

В стартовые минуты ни одна из команд не рисковала. Прогнозируемо мяч в дебюте встречи держался в середине поля. Но постепенно инициативой завладели хозяева и создали несколько моментов.

На экваторе тайма активность "Джерс" привела к ряду возможностей забить. Дважды на ударной позиции оказался Жефте – сначала на дальней штанге головой не попал в створ, а затем отправил мяч выше ворот после отскока. Дессерс же пробил в руки Бущану.

Немного легче "Динамо" удалось задышать на старте второй половины. Это Жефте в простой ситуации нарвался на второй "горчичник" и оставил шотландский гранд в меньшинстве. На радостях киевляне упустили два момента: Караваев отправил мяч мимо штанги, а Буяльский попал в защитника.

Впрочем, "Рейнджерс" быстро привык к новым условиям. В частности, удар Черны заблокировали, а Йылмаз своим выстрелом размял Бущана. Впоследствии настала пора быть героем для Попова, дважды в течение одной атаки принявшего на себя удары соперников.

А затем наступило звездное время "Динамо", которое в течение трех минут оформило два гола. Сначала Пихаленок мастерски eложил в нижний угол метров с 20-ти после передачи Караваева. А едва ли не в следующей атаке Волошин обстукался с Шапаренко и из пределов штрафной пробил Батленда – 0:2!

Финальные минуты подопечные Александра Шовковского провели хладнокровно. Киевляне довели матч до логической победы и вышли в плей-офф квалификации главного еврокубка. Там соперником "Динамо" станет австрийский "Зальцбург". Первый матч состоится 20 или 21 августа.