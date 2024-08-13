ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" обыграло "Рейнджерс" и пробилось в финал квалификации Лиги чемпионов

Глазго, Вторник 13 августа 2024 23:40
UA EN RU
"Динамо" обыграло "Рейнджерс" и пробилось в финал квалификации Лиги чемпионов Фото: Тарас Михавко и вся оборона киевлян сыграли надежно (skysports.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одолело шотландский "Рейнджерс" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

"Рейнджерс" – "Динамо" – 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Пихаленок, 82, Волошин, 84

Удаление: Жефте, 51 (Р, вторая желтая карточка)

В стартовые минуты ни одна из команд не рисковала. Прогнозируемо мяч в дебюте встречи держался в середине поля. Но постепенно инициативой завладели хозяева и создали несколько моментов.

На экваторе тайма активность "Джерс" привела к ряду возможностей забить. Дважды на ударной позиции оказался Жефте – сначала на дальней штанге головой не попал в створ, а затем отправил мяч выше ворот после отскока. Дессерс же пробил в руки Бущану.

Немного легче "Динамо" удалось задышать на старте второй половины. Это Жефте в простой ситуации нарвался на второй "горчичник" и оставил шотландский гранд в меньшинстве. На радостях киевляне упустили два момента: Караваев отправил мяч мимо штанги, а Буяльский попал в защитника.

Впрочем, "Рейнджерс" быстро привык к новым условиям. В частности, удар Черны заблокировали, а Йылмаз своим выстрелом размял Бущана. Впоследствии настала пора быть героем для Попова, дважды в течение одной атаки принявшего на себя удары соперников.

А затем наступило звездное время "Динамо", которое в течение трех минут оформило два гола. Сначала Пихаленок мастерски eложил в нижний угол метров с 20-ти после передачи Караваева. А едва ли не в следующей атаке Волошин обстукался с Шапаренко и из пределов штрафной пробил Батленда – 0:2!

Финальные минуты подопечные Александра Шовковского провели хладнокровно. Киевляне довели матч до логической победы и вышли в плей-офф квалификации главного еврокубка. Там соперником "Динамо" станет австрийский "Зальцбург". Первый матч состоится 20 или 21 августа.

К слову, ранее "Динамо" в гостях одолело "Верес" с голами Шапаренко и Буяльского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Чемпионов
NEWS
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия