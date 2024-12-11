Полиция разоблачила схему поборов с проводников: стали известны детали обысков на "Укрзализныце"

Что известно по делу

Полиция заявила, что организовал криминальные схемы глава одной из профсоюзных организаций - "теневой" куратор за всеми процессами, касающимися пассажирских перевозок по железной дороге.

По данным источников, теневой куратор это Иван Супруненко - глава первичной профсоюзной организации - бывший начальник резерва проводников.

Правоохранители объяснили, что для этого он подобрал команду из руководства и должностных лиц возглавляемого им ранее производственного подразделения станции Киев-Пассажирский.

С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" - от 2000 гривен по маршруту по Украине и от 2000 до 5000 евро из самых популярных зарубежных сообщений. Только за шесть месяцев 2024 года по схеме "перевозки пассажиров" АО "Укрзализныця" недополучило более 70 млн гривен, "осевших" в карманах злоумышленников.

С начала полномасштабной войны России против Украины и закрытия неба, спрос на ж/д билеты вырос в разы, особенно международного сообщения, где он составляет 60 пассажиров на одно место. Пользуясь ажиотажем на билеты в Варшаву, Будапешт-Вен, Перемышль, Хелм, Кишинев и Западное следование, дельцы ввели несколько криминальных схем.

Чтобы эти схемы работали, Супруненко лично согласовывал кандидатов на должности начальников поездов и проводников и объяснял правила игры, а также принимал решения о пролонгации трудовых контрактов. В случае одобрения кандидатур они обязательно должны были вступить в профсоюз и каждый месяц платить взносы.

"А это - более 350 000 гривен из всех его членов. Если человек не соглашался на эти условия, его "убеждали", не назначали на должность или переводили на другой", - сообщили в полиции.

Мошеннические схемы организаторов

Согласно первой схеме проводники продавали пассажирам места в служебных купе, которые не реализуются в системе свободной продажи билетов за 300-500 евро, без надлежащего оформления квитанций. В зависимости от вида поезда в вагоне было 4-6 таких мест.

Согласно второй схеме, ее участники к дате отправления выкупали билеты на свободные места и накануне отправления рейсов реализовали пассажирам по ценам в два-три раза выше официальной стоимости.

В этих билетах данные пассажиров не соответствовали указанным в бланке проездного документа и системе продажи билетов. Им так же не выписывали квитанции, как предусматривают правила перевозки "Укрзализныци".

Конечно, полученные по подобным схемам средства не отражались в финансовой отчетности после выполненных рейсов, а распределялись между всеми участниками. Львиная их доля передавалась по иерархической цепи в преступной организации ее лидеру - главе профсоюза.

Что угрожает организаторам схемы

В настоящее время 10 участников преступной организации следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия в преступных схемах их действия квалифицированы:

ч. 1, 2 и 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в ходе более 80 обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму около 5 000 000 гривен, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.

Продолжаются следственные действия по оглашению подозрений другим членам преступной группировки. В то же время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Продолжаются дальнейшие меры по сбору доказательной базы, чтобы все причастные к уголовным схемам понесли ответственность в соответствии с действующим законодательством.