Поліція викрила схему поборів з провідників: стали відомі деталі обшуків на "Укрзалізниці"

Що відомо по справі

Поліція заявила, що організував кримінальні схеми голова однієї із профспілкових організацій - "тіньовий" куратор за всіма процесами, що стосуються пасажирських перевезень залізницею.

За даними джерел, тіньовий куратор це Іван Супруненко - голова первинної профспілкової організації - колишній начальник резерву провідників.

Правоохоронці пояснили, що для цього він підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців очолюваного ним раніше виробничого підрозділу станції Київ-Пасажирський.

З кожного рейсу керівник потягу повинен був занести "касу" - від 2000 гривень з маршруту по Україні та від 2000 до 5000 євро з найпопулярніших закордонних сполучень. Лише за шість місяців 2024 року за схемою "перевезення пасажирів" АТ "Укрзалізниця" недоотримала понад 70 млн гривень, які "осіли" в кишенях зловмисників.

З початку повномасштабної війни Росії проти України та закриття неба, попит на залізничні квитки виріс у рази, особливо міжнародного сполучення, де він складає 60 пасажирів на одне місце. Користуючись ажіотажем на квитки до Варшави, Будапешту-Відня, Перемишля, Хелму, Кишинева та Західного прямування, ділки запровадили кілька кримінальних схем.

Щоб ці схеми працювали, Супруненко особисто погоджував кандидатів на посади начальників потягів та провідників та пояснював "правила гри", а також приймав рішення щодо пролонгації трудових контрактів. У разі схвалення кандидатур, вони обов’язково повинні були вступити до профспілки та кожного місяця сплачувати внески.

"А це - понад 350 000 гривень з усіх її членів. Якщо людина не погоджувалася на ці умови, її "переконували", не призначали на посаду або переводили на іншу", - повідомили в поліції.

Шахрайські схеми організаторів

Відповідно до першої схеми, провідники продавали пасажирам місця у службових купе, які не реалізуються у системі вільного продажу квитків за 300-500 євро, без належного оформлення квитанцій. Залежно від виду потягу, у вагоні було 4-6 таких місць.

Згідно із другою схемою, її учасники до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця та напередодні відправлення рейсів реалізували пасажирам за цінами вдвічі-тричі вищими за офіційну вартість.

У цих квитках дані пасажирів не відповідали вказаним у бланку проїзного документа та у системі продажу квитків. Їм так само не виписували квитанції, як того передбачають правила перевезення "Укрзалізниці".

Звісно, отримані за такими схемами кошти не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу у злочинній організації її лідеру - голові профспілки.

Що загрожує організаторам схеми

Нині 10 учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі в злочинних схемах їхні дії кваліфіковані:

ч. 1, 2 та 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 1 та 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Окрім того, у ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей в національній та іноземній валюті на суму майже 5 000 000 гривень, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.

Тривають слідчі дії щодо оголошення підозр іншим членам злочинного угруповання. Водночас вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Продовжуються подальші заходи зі збору доказової бази, аби всі причетні до кримінальних схем понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства.