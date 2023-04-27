Когда в Херсоне заработает система оповещения: ответ горсовета

Уже к концу мая в Херсоне заработает система оповещения. Она не работала из-за несоответствия оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонского городского совета.

Как отмечают в горсовете, уже было подписано соглашение с организацией, которая, со своей стороны, усовершенствует систему оповещения.

"Кроме того, запланирована установка системы оповещения в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения", - пишет пресс-служба.