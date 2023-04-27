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Когда в Херсоне заработает система оповещения: ответ горсовета

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Четверг 27 апреля 2023 11:23
Когда в Херсоне заработает система оповещения: ответ горсовета Фото: когда в Херсоне заработает система оповещения (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Уже к концу мая в Херсоне заработает система оповещения. Она не работала из-за несоответствия оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонского городского совета.

Как отмечают в горсовете, уже было подписано соглашение с организацией, которая, со своей стороны, усовершенствует систему оповещения.

"Кроме того, запланирована установка системы оповещения в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Израиль опробует систему раннего оповещения о воздушных тревогах в Киеве уже в мае. В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему эта система существенно важна для Украины.

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