Будет ли проводиться эвакуация из Херсонской области: ответ облсовета

Херсонская областная военная администрация разрабатывает планы эвакуации населения, чтобы в случае необходимости сохранить жизнь и здоровье людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"Относительно возможной эвакуации. Мы все знаем, что против нас воюет враг, который постоянно использует террористические методы. Регулярный обстрел медицинских учреждений, жилых домов, гуманитарных центров. Нет никаких сомнений, что Силы обороны Украины освободят всю территорию Херсонской области, но до сих пор остается риск, что российская армия может применить массированные обстрелы наших населенных пунктов. К сожалению, этот сценарий вполне реален", - заявил Соболевский.

По его словам, уже сейчас ОВА разрабатывает планы эвакуации населения, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. Согласно утвержденным планам будут отработаны безопасные маршруты и созданы пункты размещения людей.

"Прошу всех жителей нашей области быть готовым к этому. Внимательно следите за объявлениями военных администраций Документы, предметы первой необходимости, запас воды и продуктов на несколько дней желательно быть подготовлены заранее", - подчеркнул первый заместитель главы Херсонской ОГА.

Он также добавил, что даже если и будет объявлена эвакуация, все херсонцы смогут вернуться в свои дома через короткий промежуток времени

"Но готовиться надо всегда к худшим сценариям", - подчеркнул Соболевский.

Напомним, за минувшие сутки российские войска 33 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате чего один человек погиб, а еще 6 получили ранения.

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