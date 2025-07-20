Выкрикивают пророссийские лозунги? Что делать и куда сообщать

Несмотря на то, что многие населенные пункты остаются под контролем Украины, можно встретить людей, которые открыто поддерживают Россию, оправдывают агрессию, транслируют пророссийские месседжи или сотрудничают с врагом. О них можно сообщить через специальные официальные каналы.

РБК-Украина рассказывает, что делать и куда сообщать, если кто-то одобряет действия РФ.

Куда обращаться

1. Чат-бот @dvb_np_bot (Telegram)

Запущен Нацполицией для получения информации о предателях и коллаборационистах. Сообщения обрабатываются оперативно, гарантируется конфиденциальность.

2. Телефон: +380503527277

На этот номер можно отправить информацию о коллаборантах с временно оккупированных или деоккупированных территорий.

3. Чат-бот @Traitor_Search_bot (Telegram)

Сюда присылают данные о лицах, которые:

сотрудничали с оккупантами;

передают информацию врагу;

распространяют пророссийский контент в соцсетях.

4. Чат-бот @evorog_bot от Минцифры (Telegram)

Предназначен для сообщений о пророссийской позиции лица. Это может быть:

отрицание вооруженной агрессии России;

публичная поддержка действий государства-агрессора;

распространение дезинформации или контента в интересах РФ.

Что говорит закон

Статья 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказывается лишением свободы до 5 лет (с конфискацией имущества или без).

- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказывается лишением свободы до 5 лет (с конфискацией имущества или без). Статья 111-1 УКУ - коллаборационная деятельность. Включает: публичное отрицание вооруженной агрессии РФ; призывы к поддержке действий государства-агрессора; информационная деятельность в его интересах.

- коллаборационная деятельность. Включает:

Решить, подпадают ли действия лица под статью, должны компетентные правоохранительные органы. Но чем больше фактов вы предоставите - тем эффективнее отреагируют спецслужбы.

Статистика

По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения открыто почти 500 уголовных производств по измене и коллаборационизму. Более 370 человек уже получили подозрение.

Важно: не игнорируйте факты откровенной пророссийской риторики. Даже сообщение в соцсетях в поддержку РФ или оправдание войны может быть частью информационной агрессии. Ваше сообщение - шаг к информационной безопасности страны.