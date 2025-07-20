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Выкрикивают пророссийские лозунги? Что делать и куда сообщать

Воскресенье 20 июля 2025 10:10
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Выкрикивают пророссийские лозунги? Что делать и куда сообщать Фото: как сообщить о тех, кто ведет российскую пропаганду (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Несмотря на то, что многие населенные пункты остаются под контролем Украины, можно встретить людей, которые открыто поддерживают Россию, оправдывают агрессию, транслируют пророссийские месседжи или сотрудничают с врагом. О них можно сообщить через специальные официальные каналы.

РБК-Украина рассказывает, что делать и куда сообщать, если кто-то одобряет действия РФ.

Куда обращаться

1. Чат-бот @dvb_np_bot (Telegram)
Запущен Нацполицией для получения информации о предателях и коллаборационистах. Сообщения обрабатываются оперативно, гарантируется конфиденциальность.

2. Телефон: +380503527277
На этот номер можно отправить информацию о коллаборантах с временно оккупированных или деоккупированных территорий.

3. Чат-бот @Traitor_Search_bot (Telegram)
Сюда присылают данные о лицах, которые:

  • сотрудничали с оккупантами;
  • передают информацию врагу;
  • распространяют пророссийский контент в соцсетях.

4. Чат-бот @evorog_bot от Минцифры (Telegram)
Предназначен для сообщений о пророссийской позиции лица. Это может быть:

  • отрицание вооруженной агрессии России;
  • публичная поддержка действий государства-агрессора;
  • распространение дезинформации или контента в интересах РФ.

Что говорит закон

  • Статья 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Наказывается лишением свободы до 5 лет (с конфискацией имущества или без).
  • Статья 111-1 УКУ - коллаборационная деятельность. Включает:
    • публичное отрицание вооруженной агрессии РФ;
    • призывы к поддержке действий государства-агрессора;
    • информационная деятельность в его интересах.

Решить, подпадают ли действия лица под статью, должны компетентные правоохранительные органы. Но чем больше фактов вы предоставите - тем эффективнее отреагируют спецслужбы.

Статистика

По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения открыто почти 500 уголовных производств по измене и коллаборационизму. Более 370 человек уже получили подозрение.

Важно: не игнорируйте факты откровенной пророссийской риторики. Даже сообщение в соцсетях в поддержку РФ или оправдание войны может быть частью информационной агрессии. Ваше сообщение - шаг к информационной безопасности страны.

Напомним, на днях в киевском метро произошел инцидент из-за пассажирки, которая кричала пророссийские лозунги. Как результат у нее возник конфликт с другим пассажиром.

Заметим, что во время войны количество предателей Украины и мародеров возросло, потому что российские спецслужбы начали активно вербовать население и предлагать денежное вознаграждение.

Так, в июне сотрудники СБУ задержали 16-летнего студента, который работал на российскую военную разведку и корректировал воздушные атаки в двух областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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