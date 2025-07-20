Викрикують проросійські гасла? Що робити та куди повідомляти
Попри те, що багато населених пунктів залишаються під контролем України, можна зустріти людей, які відкрито підтримують Росію, виправдовують агресію, транслюють проросійські меседжі або співпрацюють з ворогом. Про них можна повідомити через спеціальні офіційні канали.
РБК-Україна розповідає, що робити та куди повідомляти, якщо хтось схвалює дії РФ.
Куди звертатися
1. Чат-бот @dvb_np_bot (Telegram)
Запущений Нацполіцією для отримання інформації про зрадників і колаборантів. Повідомлення обробляються оперативно, гарантується конфіденційність.
2. Телефон: +380503527277
На цей номер можна надіслати інформацію про колаборантів з тимчасово окупованих або деокупованих територій.
3. Чат-бот @Traitor_Search_bot (Telegram)
Сюди надсилають дані про осіб, які:
- співпрацювали з окупантами;
- передають інформацію ворогу;
- поширюють проросійський контент у соцмережах.
4. Чат-бот @evorog_bot від Мінцифри (Telegram)
Призначений для повідомлень про проросійську позицію особи. Це може бути:
- заперечення збройної агресії Росії;
- публічна підтримка дій держави-агресора;
- поширення дезінформації або контенту в інтересах РФ.
Що говорить закон
- Стаття 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Карається позбавленням волі до 5 років (з конфіскацією майна або без).
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Стаття 111-1 ККУ - колабораційна діяльність. Включає:
- публічне заперечення збройної агресії РФ;
- заклики до підтримки дій держави-агресора;
- інформаційна діяльність у її інтересах.
Вирішити, чи дії особи підпадають під статтю, мають компетентні правоохоронні органи. Але чим більше фактів ви надасте - тим ефективніше відреагують спецслужби.
Статистика
За даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення відкрито майже 500 кримінальних проваджень щодо зради та колабораціонізму. Понад 370 осіб вже отримали підозру.
Важливо: не ігноруйте факти відвертої проросійської риторики. Навіть допис у соцмережах на підтримку РФ чи виправдання війни може бути частиною інформаційної агресії. Ваше повідомлення - крок до інформаційної безпеки країни.
Нагадаємо, днями у київському метро стався інцидент через пасажирку, яка кричала проросійські лозунги. Як результат в неї виник конфлікт з іншим пасажиром.
Зауважимо, що під час війни кількість зрадників України та мародерів зросла, бо російські спецслужби почали активно вербувати населення та пропонувати грошову винагороду.
Так, у червні працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки у двох областях.
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