Похитить iPhone станет сложнее: Apple тестирует необычную функцию безопасности

Почему грабители выбирают Apple?

Главная причина востребованности iPhone среди злоумышленников - его способность удерживать ценность на протяжении нескольких лет, в отличие от большинства флагманов на базе Android.

Статистика профильной площадки Bankmycell наглядно демонстрирует эту разницу на примере моделей одинаковых годов выпуска:

Подержанный iPhone 15 Pro (256 GB) при сдаче в trade-in оценивается в среднем в 527 долларов.

Конкурентный Samsung Galaxy S23 Ultra в похожем состоянии стоит около 295 долларов.

Именно высокий спрос и стабильная цена перепродажи сформировали условия, при которых ограбления владельцев iPhone на улицах мегаполисов остаются серьезной угрозой.

Популярная схема snatch and grab (схватил и убежал) работает, ведь владелец в этот момент держит телефон разблокированным, обеспечивая вору доступ к системе.

Как работает новая защита?

Новая функция безопасности сейчас находится на стадии активной разработки. Ее логика базируется на использовании встроенного акселерометра - датчика, который фиксирует ускорение и положение устройства в пространстве. Когда сенсор зафиксирует резкий, неестественный для обычного пользования рывок, операционная система мгновенно закроет доступ к экрану.

Главный вызов для инженеров Apple - сделать систему максимально точной, чтобы телефон не блокировался каждый раз, когда пользователь эмоционально жестикулирует во время разговора или резко поднимает руку.

Во избежание ложных срабатываний компания внедряет несколько уровней проверки:

Домашняя зона. Функция автоматически будет снижать чувствительность или выключаться, если устройство подключено к проверенной домашней сети Wi-Fi.

Дистанция до Apple Watch. После фиксации резкого движения система проверит, продолжает ли смартфон отдаляться от смарт-часов на руке владельца. Если связь ослабевает, это станет прямым сигналом кражи.

Что можно сделать для безопасности данных уже сейчас?

Пока новая технология готовится к релизу, в iOS уже действует мощный инструмент противодействия злоумышленникам - Stolen Device Protection ("Защита похищенного устройства"). Эта функция нивелирует усилия вора, даже если он подсмотрел цифровой пароль в общественном месте перед тем, как отобрать телефон.

Как это работает: если iPhone фиксирует пребывание в незнакомом месте, любая попытка открыть сохраненные пароли, банковские карты или финансовую информацию потребует обязательного сканирования через Face ID или Touch ID. Введение обычного кода разблокировки в этом случае недоступно на уровне системы.

Кроме того, для критических изменений, например, попытки сбросить пароль Apple ID или выключить функцию "Локатор", система активирует принудительную часовую задержку. Вор не сможет отвязать телефон на месте, а у законного владельца появится время, чтобы зайти с другого устройства, заблокировать аппарат и объявить его в розыск.

По умолчанию эта опция выключена. Чтобы активировать ее, перейдите в Настройки - Face ID и код-пароль, прокрутите страницу вниз и включите пункт Защита похищенного устройства.