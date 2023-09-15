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Похищение украинских детей Россией: Нидерланды помогут создать базу данных ДНК

Фото: министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот (twitter HankeBruinsSlot)
Автор: Максим Шушко

Нидерланды намерены помочь Украине создать базу данных ДНК, чтобы как можно быстрее идентифицировать детей, похищенных Россией и воссоединить их с семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот рассказала, что после вторжения в Украину Россия похитила тысячи детей. А создание базы данных ДНК позволит их идентифицировать, чтобы в дальнейшем вернуть домой. Она объявила, что ее страна предоставит экспресс-тесты ДНК.

"Эта целенаправленная политика России беспрецедентно жестока и разрушает семьи. Эти дети не должны исчезнуть с радаров. Очень важно, чтобы они были найдены и соединены со своими семьями", - заявила Брюинс Слот.

Проект базы данных ДНК также помогает собирать доказательства похищений для поддержки судебного преследования за военные преступления РФ в Украине, в том числе в Международном уголовном суде Гааги.

Похищение Россией украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы РФ. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у нашего государства есть подтверждение, что в России усыновили уже 386 украинских детей.

По делу о похищении детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

 

 

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