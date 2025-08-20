Кража века в Дубае: банда на роскошных авто похитила бриллиант стоимостью 25 млн долларов

Воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.

По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.

Банда тщательно отследила прибытие бриллианта из Европы в Дубай и разработала сложный план похищения. Злоумышленники арендовали роскошные автомобили, проводили встречи в отелях высокого класса и даже наняли эксперта для проверки подлинности камня. Под видом знакомства с "покупателем" они заманили торговца на виллу, похитили бриллиант и пытались скрыться.

Однако местная полиция быстро выследила троих подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.

Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.

Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.