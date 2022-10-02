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Похищение директора ЗАЭС: в ISW объяснили, какую цель преследует Россия

Фото: россияне похитили директора ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия, вероятно, выдвигает условия для принятия на себя юридической ответственности за Запорожскую атомную электростанцию ​​

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в России распространяют информацию о том, что задержание Игоря Мурашова якобы не окажет ощутимого влияния на работу станции, поскольку энергоблоки уже остановлены.

Российские военные корреспонденты заявляют, что в настоящее время власти проводят "рутинную" юридическую работу по передаче управления станцией Российской государственной корпорации по атомной энергии, чтобы создать новое юридическое лицо для ЗАЭС.

Как сообщалось, генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Международному агентству по атомной энергии удалось отыскать похищенного оккупантами директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

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Запорожская АЭС