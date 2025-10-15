Пытали людей и отбирали имущество: в Тернополе задержали группу военных

В Тернополе полицейские задержали группу военнослужащих, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Как сообщается, военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, били их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.
Фото: в Тернополе задержали группу военных, которые похищали людей и отбирали их имущество (t.me/UA_National_Police)
Так, у 27-летнего жителя Тернополя фигуранты отобрали автомобиль KIA и использовали его в собственных целях. Полицейские обнаружили транспортное средство на территории Киевской области.
Одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.
Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.
Сейчас семерым фигурантам объявлены подозрения.
Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ и Нацполиция задержали "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его сообщников, которые терроризировали бизнес и военных в пяти областях, требуя деньги и угрожая физической расправой им и их родным.
Также Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нейтрализовала организованную группу, которая держала в страхе жителей Днепропетровской области. Лидером группировки оказался депутат одного из местных советов, которого задержали в Днепре.