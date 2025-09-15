RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Угонщику автомобиля Туска выдвинули обвинение, ему грозит 10 лет

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Правоохранители предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в угоне автомобиля семьи премьер-министра Польши Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Подозреваемым в краже с проникновением признан 41-летний житель города Сопот.

Кроме того, следователи инкриминируют ему присвоение документа (свидетельства о регистрации) и подделку идентификационных данных автомобиля, в частности номерных знаков.

Подозреваемый уже был судим ранее, однако пока что ему не предъявлено обвинение в рецидиве.

Согласно польскому законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина отказался давать показания и не признал вину.

Напомним, подозреваемый был задержан в аэропорту Гданьска 13 сентября, он планировал вылететь в Болгарию. В ходе задержания мужчина не оказывал сопротивление.

Похищенный автомобиль Lexus, принадлежащий семье Туска был найден несколько дней назад.

