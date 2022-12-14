Используют как мясо. Оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысяч заключенных, - ЦНС

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме в качестве мяса. Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях", - говорится в публикации.

Отмечается, что противник фактически "обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев".

Интервенты формируют из заключенных штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями своих подчиненных.

В ЦНС обращают внимание, что при этом такие потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", так как квалифицированный личный состав и руководство в штурмах не участвует.

Параллельно с этим на украинские партизаны и подпольщики продолжают предоставлять Силам обороны Украины данные по размещению "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях, что позволяет ВСУ наносить удары по вражеским пунктам управления.