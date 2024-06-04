Использование активов РФ и не только. В Белом доме рассказали о планах на саммит G7

Участие Зеленского в саммите G7

Напомним, несколько дней назад премьер Италии Джорджа Мелони рассказала о том, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.

Но глава итальянского правительства не уточнила, в каком именно формате украинский президент будет участвовать.

Позже информацию об участии Зеленского в саммите подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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