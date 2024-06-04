RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Использование активов РФ и не только. В Белом доме рассказали о планах на саммит G7

Фото: Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите, который пройдет 13-14 июня, обсудят поддержку Украины. Одной из тем станет вопрос российских активов.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что во встрече лидеров G7, которая пройдет в Апулии (Италия), примет участие президент США Джо Байден. 

По ее словам, лидеры обсудят ряд глобальных вопросов, в том числе помощь Украине. 

"Лидеры будут продвигать усилия по использованию замороженных суверенных активов России для помощи Украине, а также дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные действия ", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Главы государств также обсудят экономическую безопасность, продовольственную безопасность, финансирование здравоохранения и примут новые обязательства для поддержки развивающихся стран. 

Участие Зеленского в саммите G7

Напомним, несколько дней назад премьер Италии Джорджа Мелони рассказала о том, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.

Но глава итальянского правительства не уточнила, в каком именно формате украинский президент будет участвовать.

Позже информацию об участии Зеленского в саммите подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденG7Белый дом