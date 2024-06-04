Використання активів РФ і не лише. У Білому домі розповіли про плани на саміт G7

Участь Зеленського у саміті G7

Нагадаємо, кілька днів тому прем'єр Італії Джорджа Мелоні розповіла про те, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії.

Але глава італійського уряду не уточнила, у якому саме форматі український президент братиме участь.

Пізніше інформацію про участь Зеленського у саміті підтвердив речник президента України Сергій Никифоров.

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