Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7. Его участие подтвердила Италия, которая будет принимать "Большую семерку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мэлони, которую цитирует издание ANSA.

Она подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7 в Апулии. По словам Мелони, в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институций, кроме лидеров участников "Большой семерки" и Папы Римского. Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского - онлайн или очный.