ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7

Рим, Воскресенье 02 июня 2024 15:09
UA EN RU
Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7. Его участие подтвердила Италия, которая будет принимать "Большую семерку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджию Мэлони, которую цитирует издание ANSA.

Она подтвердила, что Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7 в Апулии.

По словам Мелони, в саммите примут участие по меньшей мере пятнадцать стран и международных институций, кроме лидеров участников "Большой семерки" и Папы Римского.

Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского - онлайн или очный.

Саммит G7

Напомним, в итальянском регионе Апулия состоится саммит лидеров группы G7. Он состоится 13-15 июня.

По данным издания Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский может лично посетить саммит. По информации западных журналистов, на саммите Зеленский и американский президент Джо Байден могут подписать гарантию безопасности между странами.

Следует добавить, что 15-16 июня Украина проведет глобальный саммит мира. Он пройдет в Швейцарии. Около 106 стран подтвердили свое участие. Китай отказался от участия. США заявили, что будут присутствовать, но не уточняют, будет ли президент США Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Италия G7
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет