Использование активов РФ и не только. В Белом доме рассказали о планах на саммит G7

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите, который пройдет 13-14 июня, обсудят поддержку Украины. Одной из тем станет вопрос российских активов.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что во встрече лидеров G7, которая пройдет в Апулии (Италия), примет участие президент США Джо Байден. По ее словам, лидеры обсудят ряд глобальных вопросов, в том числе помощь Украине. "Лидеры будут продвигать усилия по использованию замороженных суверенных активов России для помощи Украине, а также дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные действия ", - добавила пресс-секретарь Белого дома. Главы государств также обсудят экономическую безопасность, продовольственную безопасность, финансирование здравоохранения и примут новые обязательства для поддержки развивающихся стран.