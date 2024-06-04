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Использование активов РФ и не только. В Белом доме рассказали о планах на саммит G7

Вторник 04 июня 2024 22:36
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Использование активов РФ и не только. В Белом доме рассказали о планах на саммит G7 Фото: Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите, который пройдет 13-14 июня, обсудят поддержку Украины. Одной из тем станет вопрос российских активов.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что во встрече лидеров G7, которая пройдет в Апулии (Италия), примет участие президент США Джо Байден.

По ее словам, лидеры обсудят ряд глобальных вопросов, в том числе помощь Украине.

"Лидеры будут продвигать усилия по использованию замороженных суверенных активов России для помощи Украине, а также дальнейшее наказание России и тех, кто поддерживает ее военные действия ", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Главы государств также обсудят экономическую безопасность, продовольственную безопасность, финансирование здравоохранения и примут новые обязательства для поддержки развивающихся стран.

Участие Зеленского в саммите G7

Напомним, несколько дней назад премьер Италии Джорджа Мелони рассказала о том, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии.

Но глава итальянского правительства не уточнила, в каком именно формате украинский президент будет участвовать.

Позже информацию об участии Зеленского в саммите подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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