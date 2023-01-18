Использовали программу CaddyWiper: в Госспецсвязи рассказали о хакерской атаке на СМИ

Как рассказали в ведомстве, накануне группа хакеров провела кибератаку на информационное агентство "Укринформ". Вероятнее всего, атаковать издание пытались хакеры из группировки Sandworm.

Об этом они успели написать в одном из соответствующих Telegram-каналов. Однако в действительности им не удалось остановить работу агентства. Представители CERT-UA оперативно локализовали опасность.

"По предварительным данным специалистов, с целью нарушения целостности и доступности информации посредством групповой политики (GPO) осуществлен централизованный запуск вредоносной программы CaddyWiper", - говорится в сообщении.

По данным Госспецсвязи, хакерская группировка связывается с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации. При этом в 2022 году они были одними из наиболее часто атаковавших Украину.