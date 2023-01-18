Использовали программу CaddyWiper: в Госспецсвязи рассказали о хакерской атаке на СМИ

Государственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины помогла предотвратить хакерскую атаку на средства массовой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
Как рассказали в ведомстве, накануне группа хакеров провела кибератаку на информационное агентство "Укринформ". Вероятнее всего, атаковать издание пытались хакеры из группировки Sandworm.
Об этом они успели написать в одном из соответствующих Telegram-каналов. Однако в действительности им не удалось остановить работу агентства. Представители CERT-UA оперативно локализовали опасность.
"По предварительным данным специалистов, с целью нарушения целостности и доступности информации посредством групповой политики (GPO) осуществлен централизованный запуск вредоносной программы CaddyWiper", - говорится в сообщении.
По данным Госспецсвязи, хакерская группировка связывается с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации. При этом в 2022 году они были одними из наиболее часто атаковавших Украину.
Недавно РБК-Украина сообщало, чтоУкраина призывает к созданию "Кибер ООН" - организации, которая будет заниматься противодействием российским кибератакам на инфраструктуру Украины.
Ранее мы писали, что Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую степень в своей киберобороне на фоне мощных атак России. Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER), генерал Эймерик Бонемизон.
Добавим, что в Украине было зарегистрировано и исследовано более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них – со стороны страны-агрессора.
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