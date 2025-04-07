Выполняет широкий спектр задач: ВСУ получили нового наземного робота с пулеметом
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ оснащенный крупнокалиберным пулеметом наземный роботизированный комплекс D-21-12R отечественного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Как отметили в ведомстве, наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Он может выполнять широкий спектр задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага и т.п.
Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам. Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.
Украинское оружие
Напомним, недавно Минобороны Украины одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях. Этот новейший украинский БПАК.
Также Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Ярость".
Ранее ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотные авиационные комплексы (БПАК) WINFLY.
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