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Виконує широкий спектр завдань: ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом

Понеділок 07 квітня 2025 16:35
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Виконує широкий спектр завдань: ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом Фото: ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом (mod.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ оснащений великокаліберним кулеметом наземний роботизований комплекс D-21-12R вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як зазначили у відомстві, наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Він може виконувати широкий спектр завдань зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо.

Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

Українська зброя

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України схвалило використання безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах" у бойових діях. Цей новітній український БПАК.

Також Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють".

Раніше відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) WINFLY.

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