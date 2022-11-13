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Взрывалось три часа. В Чаплинке нанесли мощный удар по россиянам, - Херсонский облсовет

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Чаплинка, Воскресенье 13 ноября 2022 11:16
Взрывалось три часа. В Чаплинке нанесли мощный удар по россиянам, - Херсонский облсовет Фото: в Чаплинке нанесли мощный удар по россиянам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью по россиянам нанесли мощный удар в Чаплинке (Херсонская область). После чего на месте сосредоточения оккупантов был сильный пожар и детонация более 3 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке - пожар и сильная детонация в течение трех часов. Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", - написал Хлань.

Взрывалось три часа. В Чаплинке нанесли мощный удар по россиянам, - Херсонский облсовет

Напомним, ранее ВСУ нанесли мощный удар по скоплению оккупантов в Херсонской области, там насчитывалось около 500 человек. После "прилета" оттуда вывозили убитых вражеских военных грузовиками.

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