Украинские военные перетрофеили вертолет Ми-24 (видео)

Украинские военные показали трофейный вертолет Ми-24, который забрали у российских оккупантов во время их бегства на юге Украины. Авиатехника, судя по закрашенной символике на ней, ранее была захвачена противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Оперативний ЗСУ".

Так, на фюзеляже ударного вертолета Ми-24, известного также под названием "Крокодил", видны следы зарисованной украинской символики - круг.

Это может свидетельствовать, что авиационная техника прежде могла принадлежать Воздушным силам ВСУ, и теперь наши военные перетрофеили вертолет.

Напомним, что вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет) Ми-24 находится на вооружении многих государств, а раньше был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.

В Украине ряд отечественных предприятий совместными усилиями модернизировали его до качественно нового уровня - вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину вертолеты Ми-24 активно применялся обеими сторонами.