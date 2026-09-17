Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздуха

Утром 17 сентября временное ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировали в городе Бровары Киевской области.
Подробнее о причинах загрязнения, ситуации в других населенных пунктах и советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Утром четверга, 17 сентября, Киевская областная военная (государственная) администрация сообщила, что качество атмосферного воздуха временно ухудшилось в городе Бровары.
"Зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха в результате вражеской атаки", - уточнили в пресс-службе Киевской ОВА в Facebook.
Отмечается, что согласно результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко рассказал, что враг атаковал область "почти весь вчерашний день, всю ночь и утро сегодня".
"Массированная атака дронами и баллистикой была направлена на мирные населенные пункты и гражданские объекты", - подчеркнул он в своем Telegram.
Чиновник уточнил, что под ударом были Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы.
"В общей сложности повреждено 33 объекта. Больше всего - в Броварском районе - 14, и Фастовском - 10", - сообщил Ткаченко.
Среди поврежденного, по его словам, "частные дома, складские и производственные помещения, транспорт".
"К счастью, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают работать и ликвидировать последствия вражеской атаки", - констатировал глава ОВА.
Несколько позже Ткаченко написал, что "во время утренней атаки вражеских дронов в Броварском районе повреждено складское помещение".
"Возник пожар, который ликвидируют соответствующие службы. Погибших и пострадавших нет. Информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил чиновник.
По данным Киевской ОВА, в целом мониторинг атмосферного воздуха в регионе осуществляется на 16 пунктах наблюдения:
"В других населенных пунктах Киевщины превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано", - констатировали специалисты.
Уточняется, что мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха продолжаются круглосуточно - в автоматическом режиме при бесперебойном электропитании оборудования.
"Уровень гамма-излучения в регионе стабильно соответствует природному фону", - добавили в пресс-службе ОВА.
До улучшения ситуации с качеством воздуха в Броварах специалисты советуют местным жителям:
Следить за качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени).
Индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ночью и утром 17 сентября РФ атаковала сразу семь областей Украины - ракетами, дронами и авиабомбой. Среди пострадавших - маленькие дети.
Кроме того, мы объясняли, как синоптическая ситуация может влиять на качество воздуха.
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