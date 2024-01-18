Исключение Трампа из праймериз: штат Мэн будет ждать решения Верховного суда

Судья Верховного суда штата Мэн Микаэла Мерфи в среду, 17 января, отклонила просьбу Трампа о приостановлении рассмотрения дела. Вместо этого она вернула дело обратно госсекретарю, чтобы он дождался решения Верховного суда по делу, которое может оказаться решающим в президентской гонке 2024 года.

"Суд считает необходимым учесть риск запутывания избирателей в случае утверждения многочисленных административных или судебных решений относительно права Трампа на участие в первичных выборах до того, как Верховный суд вынесет свое решение", - написала судья.

Постановление призвано минимизировать "любое потенциально дестабилизирующее влияние непоследовательных решений и будет способствовать большей предсказуемости во время недель, предшествующих первичным выборам", - говорится в документе.

Судебное решение предписывает госсекретарю штата Мэн Шенни Беллоуз принять новое решение в течение 30 дней после решения Верховного суда, которое изменяет, отменяет или подтверждает ее вывод в прошлом месяце об исключении Трампа из избирательного бюллетеня.

Выборы в США и проблемы с выдвижением Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.

28 декабря имя Дональда Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз отметила, что решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Тем временем Трамп выиграл праймериз в штате Айова. Что это будет означать для нынешней избирательной гонки - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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