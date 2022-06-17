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Путін не зупиниться на Україні, Європі загрожує хаос, - Байден

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П'ятниця 17 червня 2022 16:32
Путін не зупиниться на Україні, Європі загрожує хаос, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися лише на Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в інтерв'ю для Associated Press.

Як відзначив Байден, попри політичні ризики й удар по американській економіці, США повинні були вступити у протистояння з російською агресією на території України.

"Але варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся в Україну і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим", - відзначив президент.

За словами президента США, військова агресія Росії могла б загрожувати хаосом в Європі.

"Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами. Подивіться, що сталося б із Польщею, Чехією та іншими членами НАТО. До речі, Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів, щоб вони приєдналися до НАТО. Він хотів такої фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – зазначив Байден.

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