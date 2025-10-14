"Вызывают доверие". В Тернополе боевые подразделения привлекают к мобилизационным мероприятиям

В Украине проводят мобилизационные мероприятия, привлекая боевые подразделения к процессу оповещения граждан. Участие военнослужащих с передовой помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК СП в Facebook .

Защита страны - обязанность и вопрос чести

В условиях полномасштабной войны защита государства - не только конституционный долг, но и вопрос чести и достоинства. Каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать ответственность перед близкими, обществом и страной.

Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с новыми подходами, привлекая боевые подразделения к процессу оповещения граждан.

"Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", - пояснили в ТЦК и СП.

Мифы о "войне только для бедных"

Популярный тезис, что "воюют только бедные", не соответствует действительности. На фронте служат украинцы из разных регионов и социальных слоев: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи.

Зато те, кто пытается избежать мобилизации из-за статуса или связей, нарушают закон и проявляют неуважение к тем, кто уже на передовой.

Мобилизация - для всех, равенство перед законом

Сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и в ресторанах, ночных клубах и там, где собирается социально активная молодежь и бизнесмены. Это обеспечивает равенство всех перед законом и опровергает миф о "не равной мобилизации".

Во время военного положения не существует абсолютных исключений от мобилизации - решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от службы.

Призыв к ответственности

Граждан мобилизационного возраста призывают добросовестно выполнять обязанности, своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать ВСУ. Каждый, кто действует ответственно, приближает день Победы, когда страна сможет сказать: "Мы выстояли, потому что действовали вместе".