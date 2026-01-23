ua en ru
Главная » Жизнь » Образование

Преподаватели вузов получат +40% зарплаты уже в январе, - МОН

Украина, Пятница 23 января 2026 19:22
Преподаватели вузов получат +40% зарплаты уже в январе, - МОН Иллюстративное фото: преподаватель читает лекцию студентам (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

МОН сообщило, что повышенные с 1 января зарплаты преподавателям вузов пересчитают до конца месяца, а следующий этап роста оплаты труда запланирован с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины (МОН).

В ведомстве уточнили, что высшие учебные заведения, которые относятся к сфере управления МОН, уже могут начислять заработную плату педагогическим и научно-педагогическим работникам по новым должностным окладам.

Финансирование выплат за январь министерство перечислит университетам до конца месяца, а выплата средств работникам будет происходить в соответствии с графиками, утвержденными в каждом заведении.

"Учреждения высшего образования, относящиеся к сфере управления МОН, могут уже проводить начисление заработной платы по новым размерам должностных окладов. Финансирование выплат от МОН на заведения за январь состоится до конца месяца", - говорится в официальном сообщении.

Кого касается повышение

В ведомстве объяснили, что с 1 января тарифные ставки в бюджетной сфере рассчитываются на основе должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки, который составляет 3 470 гривен. Вместе с этим автоматически пересматриваются все надбавки и доплаты, привязанные к должностным окладам.

Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений с начала года введено повышение должностных окладов на 40%. В МОН уточнили, что для тех преподавателей, у которых ранее уже действовало повышение на уровне 10%, фактический рост зарплаты в январе составляет около 30%.

В министерстве также подчеркнули, что повышение распространяется на выплаты, которые финансируются из государственного или местного бюджета. Если же оплата труда осуществляется из специального фонда или других источников, решение о размере зарплат принимает само заведение, исходя из собственных финансовых возможностей.

Именно по этой причине, отмечают в МОН, важно введение индикативной стоимости контрактного обучения. Это должно выровнять реальную стоимость образования для студентов и создать финансовые условия для роста заработных плат всех преподавателей.

В ведомстве подчеркнули, что нынешнее повышение - не последнее.

"Правительство анонсировало поэтапный рост оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников: с 1 января 2026 года и следующий этап - с 1 сентября 2026 года", - сообщили в МОН.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины решило обновить правила поступления в учреждения высшего образования. Так, для части абитуриентов установят минимальный проходной балл в 150, что существенно меняет условия вступительной кампании.

Ранее РБК-Украина писало, что во вступительной кампании-2026 абитуриентам планируют сократить количество заявлений в вузы с 15 до 12: до 5 - на бюджет и до 7 - на контракт. При этом все заявления будут иметь обязательную приоритетность, которую нельзя изменить.

