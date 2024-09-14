Уикенд в Таллинне: что посмотреть в уютной эстонской столице

Таллин - столица Эстонии и большой портовый город на берегу Балтийского моря. Здесь смешались разные стили, архитектурные течения и традиции, что привлекает туристов со всего мира.

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Ратушная площадь

Большинство экскурсий по Таллинну начинаются именно с Ратушной площади. Туристы могут одновременно увидеть пять главных башен города.

Здесь интересно в любое время года: летом для гостей открыты уличные кафе и сувенирные магазины, а зимой в центре устанавливается главная ель, и начинает работать колоритный рождественский городок.

Фото: Ратушная площадь (wikipedia.org)

Таллинская ратуша

Таллинская ратуша расположена на Ратушной площади в самом центре Старого города. Считается, что Таллиннская ратуша лучше всего сохранилась среди ратуш в городах Северной Европы. В 2009 году здание отметило свое 605-летие.

Во время экскурсии можно посетить главные залы ратуши: подвальный, торговый, бюргерский и зал магистрата - главное помещение здания.

Все залы являют собой настоящее произведение искусства. Колонны, фрески, роспись на стенах, необычные арки поражают своим необычным исполнением.

Фото: Таллиннская ратуша (wikipedia.org)

Старый Город

Старый город - старинная часть Таллина. На его территории сосредоточено множество достопримечательностей, которые можно посетить в один день, поскольку они расположены недалеко друг от друга.

Старый город состоит из двух частей: Вышгорода, в котором селились знатные персоны и Нижнего города, где в подавляющем большинстве проживали простые люди.

Старый город в Таллинне (фото из сети)

Церковь Нигулисте

Церковь Святого Николая или Церковь Нигулисте - бывшая лютеранская церковь, в помещении которой сейчас располагается музей-концертный зал.

Здание церкви расположено в Старом городе Таллинна. Этот храм, названный в честь покровителя всех мореплавателей - святого Николая, был основан немецкими купцами в 13 веке.

Музей Нигулисте является одним из четырех филиалов Эстонского художественного музея.

Церковь Нигулисте (фото из сети)

Парк Кадриорг

Кадриорг - барочный дворцово-парковый ансамбль в Таллинне. Это один из самых красивых парков города и Эстонии в целом.

Архитектор дворца Кадриорг взял за основу роскошные итальянские виллы и воплотил в проекте лучшие идеи стиля барокко.

Во дворце многое сохранилось в неизменном виде до наших дней: богатые залы, украшенные лепниной, вестибюль с уникальной потолочной росписью, большие изразцовые печи.

Парк Кадриорг (фото из сети)

Переулок Катарины

Свое название переулок Катарины получил в честь церкви Святой Катарины, которая находилась здесь до середины 16 века.

Раньше здесь находились мастерские ремесленников и художников. Сюда однозначно стоит прийти, чтобы не спеша побродить по старинной брусчатке и буквально прикоснуться к старине, посмотреть на знаменитые арки, сохранившейся с древности.

Переулок Катарины (фото из сети)

Замок Тоомпеа

Замок Тоомпеа - средневековый замок, расположенный в юго-западной части одноименного холма в центре Таллина. Является одним из старейших и крупнейших архитектурных комплексов Эстонии.

В 14 веке к крепости была пристроена башня, высота которой 48 метров. Она использовалась как наблюдательный пункт за окраинами города.

Особенно эффектно замок смотрится ночью, когда по всему периметру включается хорошая подсветка.

Сейчас в замке находится эстонское законодательное собрание. Но для туристов открыты несколько башен и смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на окраины.

Замок Тоомпеа (фото из сети)

Башенная площадь

Одним из самых популярных мест Таллина является парк Баштовая площадь. Ранее здесь размещался выставочный павильон, уничтоженный пожаром. На его месте обустроили парк.

Отсюда открывается вид на старинную городскую стену. Летом здесь традиционно устраивают фестиваль цветов.

Фото: Башенная площадь (wikipedia.org)

Домский собор

Домский собор - лютеранский Кафедральный собор, расположенный в Старом городе Таллинна, посвященный Святой Деве Марии.

Домский собор является одним из старейших храмов Таллина. Сегодняшний вид он приобрел после многочисленных перестроек.

Стены храма украшают гербы германской знати 17-20 веков. Также здесь можно увидеть необычной красоты резную деревянную кафедру и подняться на 69-метровую башню, с которой открывается великолепный вид на город.

Домский собор (фото из сети)