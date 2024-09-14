Вікенд в Таллінні: що подивитися в затишній естонській столиці

Таллінн - столиця Естонії та велике портове місто на березі Балтійського моря. Тут змішалися різні стилі, архітектурні течії та традиції, що приваблює туристів з усього світу.

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Ратушна площа

Більшість екскурсій Таллінном починаються саме з Ратушної площі. Туристи можуть одночасно побачити п’ять головних веж міста.

Тут цікаво будь-якої пори року: влітку для гостей відкриті вуличні кафе та сувенірні крамниці, а взимку в центрі встановлюється головна ялина, і починає працювати колоритне різдвяне містечко.

Фото: Ратушна площа (wikipedia.org)

Талліннська ратуша

Талліннська ратуша розташована на Ратушній площі у самому середмісті Старого міста. Вважається, що талліннська ратуша найкраще збереглася серед ратуш у містах Північної Європи. У 2009 році будівля відзначила своє 605-річчя.

Під час екскурсії можна відвідати головні зали ратуші: підвальну, торгову, бюргерську та залу магістрату - головне приміщення будівлі.

Всі зали являють собою справжній витвір мистецтва. Колони, фрески, розпис на стінах, незвичайні арки вражають своїм незвичайним виконанням.

Фото: Талліннська ратуша (wikipedia.org)

Старе Місто

Старе місто - старовинна частина Таллінна. На його території зосереджено безліч визначних пам'яток, які можна відвідати за один день, оскільки вони розташовані недалеко один від одного.

Старе місто складається з двох частин: Вишгорода, у якому селилися знатні персони, та Нижнього міста, де в переважній більшості проживали прості люди.

Старе місто в Таллінні (фото з мережі)

Церква Нігулісте

Церква Святого Миколая або Церква Нігулісте - колишня лютеранська церква, в приміщенні якої нині розташовується музей-концертний зал.

Будівля церкви розташована в Старому місті Таллінна. Цей храм, названий на честь покровителя всіх мореплавців - святого Миколая, був заснований німецькими купцями у 13 столітті.

Музей Нігулісте є однією з чотирьох філій Естонського художнього музею.

Церква Нігулісте (фото з мережі)

Парк Кадріорг

Кадріорг - бароковий палацово-парковий ансамбль в Таллінні. Це один з найкрасивіших парків міста та й Естонії загалом.

Архітектор палацу Кадріорг узяв за основу розкішні італійські вілли та втілив у проекті найкращі ідеї стилю бароко.

У палаці багато збереглося в незмінному вигляді до наших днів: багаті зали, прикрашені ліпниною, вестибюль з унікальним стельовим розписом, великі кахельні печі.

Парк Кадріорг (фото з мережі)

Провулок Катаріни

Свою назву провулок Катаріни отримав на честь церкви Святої Катаріни, яка перебувала тут до середини 16 століття.

Раніше тут знаходилися майстерні ремісників та художників. Сюди однозначно варто прийти, щоб не поспішаючи побродити старовинною бруківкою і буквально доторкнутися до старовини, подивитися на знамениті арки, що збереглася з древності.

Провулок Катаріни (фото з мережі)

Замок Тоомпеа

Замок Тоомпеа - середньовічний замок, розташований у південно-західній частині однойменного пагорба у центрі Таллінна. Є одним з найстаріших та найбільших архітектурних комплексів Естонії.

В 14 столітті до фортеці була прибудована вежа, висота якої 48 метрів. Вона використовувалася як спостережний пункт за околицями міста.

Особливо ефектно замок виглядає вночі, коли по всьому периметру включається гарне підсвічування.

Нині у замку знаходяться естонські законодавчі збори. Але для туристів відкрито кілька веж та оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірний краєвид на околиці.

Замок Тоомпеа (фото з мережі)

Баштова площа

Одним з найпопулярніших місць Таллінна є парк Баштова площа. Раніше тут розташовувався виставковий павільйон, знищений пожежею. На його місці облаштували парк.

Звідси відкривається чудовий краєвид на старовинну міську стіну. Влітку тут традиційно влаштовують фестиваль квітів.

Фото: Баштова площа (wikipedia.org)

Домський собор

Домський собор - лютеранський Кафедральний собор, розташований у Старому місті Таллінна, присвячений Святій Діві Марії.

Домський собор є одним з найстаріших храмів Таллінна. Сьогоднішній вигляд він отримав після численних перебудов.

Стіни храму прикрашають герби німецької знаті 17-20 століть. Також тут можна побачити незвичайної краси різьблену дерев'яну кафедру і піднятися на 69-метрову вежу, з якої відкривається чудовий краєвид на місто.

Домський собор (фото з мережі)