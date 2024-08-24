Страна живописных гор и чистых озер: какие места обязательно нужно посетить в Швейцарии

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Гора Маттерхорн

Маттерхорн - гора в Пеннинских Альпах на границе Италии и Швейцарии. Эта седьмая по высоте горная вершина Альп высотой 4478 метров является одной из самых известных в мире.

Маттерхорн имеет пирамидальную форму с четырьмя гранями, обращенными по частям света. Три из них (северная, восточная и западная) территориально принадлежат Швейцарии, а южная стена обращена на итальянскую сторону.

Фото: гора Маттерхорн (wikipedia.org)

Женевское озеро

Женевское озеро - пресноводное озеро на границе Швейцарии и Франции, в межгорной впадине между Альпами и горами Юра.

Это второе по площади пресноводное озеро в центральной Европе (после Балатона). 60% его находится под юрисдикцией Швейцарии (кантоны Во, Женева и Вале) и 40% - Франции.

Котловина озера сформирована ледником. Кристально чистая вода озера очень холодная. Прогревается она только в июле. Однако на берегах озера обустроено множество пляжей. Также туристы могут воспользоваться прокатом лодок и яхт.

Фото: Женевское озеро (wikipedia.org)

Мост Капелльбрюкке

Капелльбрюке - мост в швейцарском городе Люцерне на реке Рейс. Это самый старый деревянный мост в Европе, и одна из главных достопримечательностей Швейцарии и символ города Люцерна.

Мост длиной 204 метра соединяет старые и новые кварталы города. Ранее он был частью оборонительных сооружений Люцерна. Под крышей моста расположены картины, изображающие фрагменты из истории страны.

В середине моста расположена башня Вассертурм. В ней находится сувенирная лавка.

Фото: мост Капелльбрюкке (wikipedia.org)

Фирвальдштетское озеро

Фирвальдштеттское озеро - судоходное озеро у подножия Альп, в центральной части Швейцарии.

Озеро окружено горами и состоит из четырех частей. Соединяют их небольшие проливы.

Среди туристов популярны водные прогулки по озеру. Они позволяют в полной мере оценить всю красоту берегов - леса изумрудного цвета, белоснежные склоны гор и прозрачную чистую воду.

Фото: Фирвальдштетское озеро (wikipedia.org)

Шийонский замок

Шийонский замок расположен на Швейцарской Ривьере, на берегу Женевского озера, в 3 км к востоку от города Монтре. Замок представляет собой комплекс из 25 зданий, построенных в разное время.

Шиенский замок стоит на скале, незначительно возвышается над поверхностью озера, и соединен с береговым мостом. Сочетание природных условий и особенностей здания позволяли замку контролировать стратегически важный путь, пролегающий между озером и горами.

Потолки залов замка украшены росписью, а потолок Праздничного зала выполнен в виде подводной части судна. В одном из залов размещается музей оружия. Также в замке представлены коллекции оловянной посуды и изящной старинной мебели.

Фото: Шийонский замок (wikipedia.org)

Дворец Наций

Дворец Наций - комплекс зданий, построенный в период между 1929 и 1938 годами в парке Ариана в Женеве.

Над проектом здания в неоклассическом стиле работали несколько известных архитекторов. Размерами Дворец Наций уступает только знаменитому Версалю.

Он является резиденцией для множества международных организаций - ООН, ЮНЕСКО, ЮНКТАД. Ежегодно дворец посещают более 100 тысяч туристов.

Дворец Наций (фото из сети)

Фонтан Же-До

Одной из наиболее значимых достопримечательностей швейцарского города Женева является фонтан Же-До. Он принадлежит к числу самых больших фонтанов мира. Высота его струи - 140 метров, а невероятная скорость потока воды очень впечатляет.

В 1951 году фонтан был обустроен непосредственно в озере.

Фонтан Же-До (фото из сети)

Рейнский водопад

Рейнский водопад находится на реке Рейн в швейцарском кантоне Шаффгаузен, рядом с городком Нойгаузен-ам-Райнфаллем.

Кстати, этот водопад считается самым большим в Европе. Его высота - 23 метра, ширина - 150 метров.

Рейнский водопад (фото из сети)

Террасные виноградники Лаво

Террасные виноградники Лаво расположены на территории швейцарского кантона Во, на северо-восточном побережье Женевского озера. Один из главных винодельческих районов страны занимает 805 га, а протяженность рядов винограда составляет около 30 километров.

В пеший маршрут по виноградникам можно включить посещение погреба, виноделия, изучение культуры винопития в ресторане и дегустацию вин.

Фото: Террасные виноградники Лаво (wikipedia.org)

Горный массив Пилатус

Горный массив Пилатус расположен на границе швейцарских кантонов Обвальден, Люцерн и Нидвальден, недалеко от города Люцерн.

Горный массив очень популярен среди любителей активного отдыха. К его вершине проходит канатная дорога. В летнее время вниз можно спуститься по самой крутой в мире зубчатой стальной дороге. На вершине находится смотровая площадка.

Горный массив Пилатус (фото из сети)