Уикенд в Берлине: что посмотреть в столице Германии за два дня

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Бранденбургские ворота

Эта триумфальная неоклассическая арка - самый известный памятник Берлина. Построенные в начале 18 века ворота являются лучшим примером германского классицизма. Высота достопримечательности - 20 метров.

В 1871 году через ворота прошлось торжественное шествие прусских полков, что ознаменовало собой объявление Немецкой империи. В 1933 году здесь проходил знаменитый нацистский факельный ход и был провозглашен "Тысячелетний Райх".

После Второй мировой войны Бранденбургские ворота стали одним из символов воссоединения Западного и Восточного Берлина.

Фото: Бранденбургские ворота (wikipedia.org)

Рейхстаг

Здание Райхстага - знаменитое историческое здание в Берлине, где в 1894-1933 годах заседал одноименный государственный орган Германии - Райхстаг Германской империи и Райхстаг Веймарской республики.

Когда это здание было символом нацизма и победы над ним во Второй мировой войне. Сегодня Рейхстаг - это действующее здание немецкого парламента (Бундестаг) и самый известный ориентир в Берлине.

Самая привлекательная часть Райхстага - это огромный стеклянный купол, открывающий великолепный вид на центр Берлина.

Фото: Райхстаг (wikipedia.org)

Мемориальный комплекс "Берлинская стена"

Мемориальный комплекс "Берлинская стена" - мемориал о разделении Германии и в частности Берлина стеной и почтения жертв, погибших, пытаясь перебраться из восточного Берлина в западный.

Стена простояла почти 30 лет и стала символом "холодной войны". Это была настоящая граница с пропускными пунктами и охраной. После падения стены и объединения Германии в 1989 году ее обломки постепенно растащили на сувениры. Некоторые фрагменты конструкции решили сберечь как памятник.

"Берлинская стена" (фото из сети)

Берлинский собор

Берлинский кафедральный собор - крупнейшая протестантская церковь Германии.

Собор был построен в 1905 году и задумывался как немецкий аналог собора Св. Петра в Ватикане.

Здание ослепляет своей торжественной и величественной архитектурой. Со смотровой площадки храма открывается великолепный панорамный вид на Берлин.

Вход в собор платный, эти деньги идут на реставрационные работы и поддержку здания в хорошем состоянии.

Фото: Берлинский кафедральный собор (wikipedia.org)

Дворец Шарлоттенбург

Дворец Шарлоттенбург - один из самых изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. Расположен он в одноименном районе Берлина.

Дворец был построен в 17 веке и использовался как королевская резиденция.

Перед дворцом расположен парк в классических традициях французского и английского ландшафтного искусства.

Фото: Дворец Шарлоттенбург (wikipedia.org)

Площадь Жандарменмаркт

Жандарменмаркт - площадь в центре Берлина. Она считается одной из красивейших площадей столицы Германии.

Центр композиции площади образует Концертный зал, с севера (на панорамном снимке справа) обрамляет Французская церковь, а с юга - Немецкий собор. Все три постройки выдержаны в строгом классическом стиле.

В декабре на Жандарменмаркте устанавливается рождественская елка и начинает работать ярмарка.

Фото: Площадь Жандарменмаркт (wikipedia.org)

Галерея Ист-Сайд

Ист-Сайд - самая большая галерея под открытым небом в мире, общая протяженность которой составляет 1,3 километра.

Размещена она на части Берлинской стены, которая сохранилась после падения.

В 1989 году более 100 художников из 21 страны мира собрались, чтобы нарисовали картины, посвященные миру и любви.

Именно здесь находится знаменитое граффити, изображающее братский поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера. Сюжет взят из фотографии, сделанной в 1979 году во время празднования 30-летия основания Немецкой Демократической Республики.

Фото: рисунок поцелуя Брежнева и Хонеккера (wikipedia.org)

Берлинская телебашня

Берлинская телебашня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. Ее высота - более 360 метров.

Кроме излучения радио- и телепрограмм, сооружение служит смотровой башней и относится к любимым туристическим достопримечательностям Германии. Ежегодно берлинскую телебашню посещает около 1,2 млн человек.

Берлинская телебашня (фото из сети)

Музейный остров

Музейный остров - большой музейный квартал Берлина, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Здесь размещены пять известных берлинских музеев: Старый музей, Новый музей, Старая национальная галерея, Музей Боде, Пергамский музей.

Музейный остров находится между двумя рукавами реки Шпрее.

Фото: Музейный остров (wikipedia.org)