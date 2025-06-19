Эти стереотипы мешают жить: 7 установок, которые крадут у вас счастье

Большинство людей ищут счастья, но бессознательно живут по чужим установкам. Общество, семья, школа - все с детства навязывают сценарии, которые якобы ведут к успеху. На самом же деле - к истощению и постоянному чувству вины.

Какие стереотипы мешают нам быть счастливыми и что можно с ними сделать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Как стереотипы разрушают нашу жизнь

Счастье - это такая странная штука, которая почему-то всегда исчезает, когда мы начинаем слишком активно сверять его с "тем, как должно быть". И тут в игру вступают стереотипы.

"Они как бы не кричат - просто тихо шепчут на ухо: "В 30 уже надо иметь семью", "Настоящий мужчина должен все тянуть сам", "Женщина должна быть ласковой и нежной, а не руководить отделом продаж", "Нельзя менять профессию после 40", "Те, кто не хочет детей, просто еще не созрели". И этот шепот - громче любой логики. Потому что стереотип - это как тень: ты ее не замечаешь, пока она не влияет на каждое твое "можно" или "нельзя", - говорит эксперт.

Он советует в такие моменты останавливаться и спрашивать себя:

А мне это правда нужно?

Это мое желание или желание общества, мамы, сериалов и Instagram?

Это действительно то, чего я на самом деле хочу?

Какие стереотипы мешают нам быть счастливыми

Счастливы только те, кто имеет семью (работу, детей)

Этот стереотип игнорирует тысячи вариантов счастливой жизни. Люди заставляют себя к токсичным отношениям, остаются на работе, от которой тошнит, заводят детей с теми, кого не любят или чувствуют себя неполноценными из-за отсутствия чего-то.

Надо найти дело жизни

Этот миф давит на многих: если ты еще не "горишь" работой - значит, с тобой что-то не так. Если ты в 20 (30) еще не знаешь, кем хочешь быть - ты несерьезен. Как следствие - истощение, постоянное чувство недовольства.

Счастье - это стабильность

Но жизнь изменчива. Поиск стабильности любой ценой часто ведет к страху перемен. Человек держится за токсичное, потому что боится потерять "зону комфорта".

"Вы будете удивлены, но в мире существует много людей, для которых стабильность и спокойствие - это несчастье. А счастье - в постоянном движении, изменениях, путешествиях и активностях", - добавляет коуч.

Надо терпеть

Этот многолетний национальный миф ведет к молчанию, обесцениванию себя, игнорированию потребностей. И никто почему-то не может ответить на вопрос: кому надо и для чего. И как следствие этого пути - выгорание, подавленность, хроническое неудовлетворение и другие проблемы.

Успешный человек должен иметь все

Карьера, семья, тело, хобби, путешествия - все и сразу. Как это все совместить одновременно - никто не знает.

"А жизнь настолько непредсказуема и порой сложна, что приходится выбирать - красивое тело или маленький ребенок, путешествия или карьера, семья или работа. Как следствие - ощущение провала, поскольку достичь всего и сразу - нереально, это идеальная картинка из соцсетей, которой на самом деле не существует", - добавляет специалист.

Время лечит

На самом деле - лечит осознание и работа над собой, а не само время. Лечит общение, психотерапия, размышления и еще много чего. Но из-за этого стереотипа может стать хуже, потому что люди не обращаются вовремя за помощью и ждут, пока "само пройдет".

Думать о себе - эгоизм

Стереотип, который блокирует способность ставить границы и отказывать, заботиться о себе и делать то, что делает счастливыми. Худшее, что может произойти - выгорание, обиды, жизнь не для себя, а для других.

"Самые распространенные стереотипы - об отношениях, возрасте, внешности, деньгах, успехе, мужской/женской роли. Но главная проблема не в них. А в том, что мы часто не пробуем идти другим путем - только потому, что "так не принято". Счастье - это не то, что "принято", а то, что действительно твое. Если коротко, то стереотипы - это чужие представления о том, как ты должен жить. А счастье - это когда ты сам решаешь, как тебе жить. Поэтому выбирай второе", - резюмирует Виталий Курсик.