Возраст совершеннолетия украинцев предлагают повысить до 21 года: кому и зачем это нужно
Украинцы обратились к правительству с просьбой рассмотреть возможность повышения возраста наступления совершеннолетия и сексуального согласия до 21 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Главное:
- Инициатива: на портале электронных петиций к Кабмину зарегистрировано обращение насчет повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия до 21 года.
- Аргументы: автор петиции ссылается на исследования психологов и нейробиологов, согласно которым формирование участков головного мозга, которые отвечают за оценку рисков и самоконтроль, часто длится до 20-25 лет.
- Цель: усилить защиту молодежи от сексуальной эксплуатации, психологического давления и манипуляций со стороны старших лиц.
- Что предлагается: создать экспертную комиссию (юристы, психологи, нейробиологи) для исследования целесообразности таких изменений и провести широкое общественное обсуждение.
- Статус: по состоянию на 18:00 среды, 1 июля, петиция собрала 226 подписей из 25 000 необходимых.
Кто и когда зарегистрировал эту петицию
Петиция №41/010223-26эп насчет рассмотрения вопроса повышения возраста совершеннолетия и возраста сексуального согласия появилась на портале электронных петиций в КМУ в среду, 1 июля 2026 года.
Ее автор - Анастасия Александровна Крупская - призывает чиновников "рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Украины", насчет повышения до 21 года:
- возраста наступления совершеннолетия;
- возраста сексуального согласия.
Петиция насчет повышения в Украине возраста совершеннолетия и сексуального согласия (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
По состоянию на 18:00 среды, 1 июля, под петицией было собрано 226 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 92 дня.
Почему возраст совершеннолетия хотят изменить
"Несмотря на то, что с 18 лет человек приобретает большинство гражданских прав и обязанностей, многие молодые люди остаются более уязвимыми к психологическому давлению, манипуляциям и эксплуатации со стороны старших лиц", - отмечается в документе.
Автор петиции напомнила, что, исходя из данных современных исследований в области психологии и нейробиологии, "полное формирование участков головного мозга, отвечающих за самоконтроль, оценку рисков, долгосрочное планирование и принятие взвешенных решений, часто длится до 20-25 лет".
Она добавила, что "последние резонансные события, связанные с сексуальным насилием, использованием уязвимого положения молодых людей и другими преступлениями против половой свободы, подтвердили необходимость обсуждения возможных механизмов усиления их защиты".
Следовательно, по мнению Крупской, повышение соответствующих возрастных границ могло бы:
- усилить защиту молодых людей от сексуальной эксплуатации и принуждения;
- снизить риск использования психологического и социального предпочтения старшими людьми;
- учесть современные научные знания о развитии человека;
- основать широкое общественное обсуждение оптимального баланса между личной свободой и защитой молодежи.
В документе подчеркивается, что целью такой петиции является не ограничение прав граждан, но:
- усиление защиты молодых людей от сексуальной эксплуатации, психологического давления и других форм злоупотребления;
- обеспечение того, чтобы законодательство Украины отвечало современным научным знаниям и общественным вызовам.
О чем именно просят КМУ подписанты петиции
Учитывая все вышеизложенное, автор петиции и ее подписанты просят Кабмин:
- создать экспертную комиссию с участием юристов, психологов, психиатров, нейробиологов, представителей общественных организаций и правозащитников;
- провести комплексное научное и правовое исследование целесообразности повышения возраста совершеннолетия до 21 года;
- рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство насчет возраста сексуального согласия - с учетом современных научных данных, международного опыта и конституционных прав человека.
Кроме того, перед принятием каких-либо законодательных изменений, украинцы просят правительство "провести широкое общественное обсуждение" с привлечением:
- научного сообщества;
- профильных органов государственной власти;
- общественности.
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