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Повышение пенсионного возраста: сколько украинцы готовы работать

Украина, Четверг 24 октября 2024 09:41
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Повышение пенсионного возраста: сколько украинцы готовы работать Фото: повышение пенсионного возраста поддерживают 7% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Только 7% опрошенных украинцев ответили, что повышение пенсионного возраста в Украине можно рассматривать как вынужденный шаг, и его положительные последствия будут преобладать негативные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Еще 16% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста в Украине будет иметь примерно в равной степени как положительные, так и негативные последствия.

В то же время, 58% респондентов ответили, что негативные последствия повышения пенсионного возраста будут превалировать возможный позитив.

Повышение пенсионного возраста: сколько украинцы готовы работать

Молодые люди (18-29 лет) реже говорят об отрицательных последствиях, чем в других возрастных группах, и чаще занимают неопределенную позицию.

На вопрос "До какого возраста вы готовы работать?" 29% респондентов ответили до 60 лет, 12% – готовы работать до 61-65 лет, 3% – до 66-70 лет и 15% – до 50-59 лет. При этом 20% ответили, что вообще не могут или не готовы работать.

Повышение пенсионного возраста: сколько украинцы готовы работать

Среди респондентов в возрасте 50-59 лет на вопрос "До какого возраста вы готовы работать" более 40% указали существующий порог пенсионного возраста – 60 лет, еще почти 16% указали более старший возраст – 61-65 лет. В младших возрастах эти проценты были существенно ниже.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек. Пенсию по возрасту получают 73% из пенсионеров. Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от полученного страхового стажа при достижении возраста 60, 63 или 65 лет.

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