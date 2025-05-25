"Возраст" Киева - советский миф? Когда на самом деле возникла столица Украины

Почему Киев называют "матерью городов русских"

По словам эксперта, "мать городов русских" - это летописное выражение из "Повести временных лет".

"Киев был столицей древнерусского государства (его называют по-разному), потому что занимал очень выгодное географическое положение - был на пересечении торговых путей. Один из них важнейших - известный путь "из варяг в греки", который проходил по Днепру и соединял северные страны с могущественной Византией на юге Европы", - напомнила Пинчук.

Кроме того, Киев был крупным портом на Днепре (такое расположение дало толчок к его развитию как торгово-логистическому центру).

Самые известные легенды об основании города

Среди самых известных легенд об основании Киева ученая выделила две.

Первая - о трех братьях-основателях - Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбедь.

"Подобные легенды есть и у других народов. Вспомните Рим и историю о двух братьях, которые основали город. Но все эти истории имеют под собой определенные основания и не возникают на пустом месте", - сообщила эксперт.

Еще одна известная столичная легенда - об Андрее Первозванном.

Во время путешествия он якобы остановился на киевских склонах, провел там ночь, а проснувшись, оглянулся вокруг и сказал: "Здесь будет большой город и много церквей построит Бог".

"Сейчас на этом месте Андреевская церковь, которая тоже является символом Киева", - отметила Пинчук.

Когда на самом деле сформировался Киев

По словам специалиста, информация о том, будто Киеву полторы тысячи лет - это советский миф.

"Авторитетный академик Толочко стал автором "государственного заказа", чтобы выгодная теория стала официальной версией. В основе его утверждения было то, что на Старокиевской горе обнаружили поселение, которое датируют V веком нашей эры", - объяснила эксперт.

Она уточнила, что там действительно нашли керамику и другие ремесленные изделия. Есть также упоминания об этом поселении в иностранных хрониках. Однако "как город его рассматривать нельзя".

"Впрочем, в советские времена очень хотели иметь выдающуюся дату. Тогда из бюджета получили миллион рублей, а решение о 1500-м возрасте Киева приняли на уровне ЮНЕСКО. Однако оно было политическим", - поделилась научный работник.

Она напомнила, что в рамках этого празднования сделали очень многое в городе: реконструировали Золотые ворота, реставрировали Мариинский дворец, открыли Музей истории Киева.

Именно поэтому "этот миф про 1500 лет Киева до сих пор гуляет".

Иногда можно услышать, якобы Киев - старше Парижа и Лондона. Однако на самом деле это не так.

"Наша столица сформировалась в последней четверти ІХ века. А Париж был заложен еще до нашей эры. Лондон - в первом веке нашей эры", - подытожила специалист.