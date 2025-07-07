"Возраст играет против Усика": Беленюк назвал преимущества Дюбуа и спрогнозировал результат реванша

Прогноз олимпийского чемпиона

По мнению Беленюка, возрастной фактор может сыграть свою роль. Усику уже 38, тогда как его оппонент моложе на десять лет.

"Возраст уже не на стороне Усика, и он, безусловно, играет в пользу Дюбуа. Возможно, британец стал увереннее и после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. Прогнозирую, что бой получится более конкурентным, чем первый поединок этих соперников", - рассуждает Беленюк.

Жан Беленюк (фото: Getty Images)

Впрочем, по словам атлета, украинец значительно превосходит соперника в мастерстве и боксерских навыках, и именно это должно стать определяющим фактором.

"Усик, как и в первом бою, заставит Дюбуа действовать по своему сценарию. Тогда он буквально издевался над британцем. Единственное, чем Дюбуа себе помогал - это ударами ниже пояса. Я не вижу, чем на этот раз может удивить британец", - отметил олимпийский чемпион.

Бой-реванш Усик - Дюбуа

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.

На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Сейчас большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).