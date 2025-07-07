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Хорошая погода, еда, пляж: как Усик готовится к бою с Дюбуа в Испании (видео)

Гандия, Понедельник 07 июля 2025 11:55
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Хорошая погода, еда, пляж: как Усик готовится к бою с Дюбуа в Испании (видео) Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик допустил съемочную группу стриминга DAZN в свой тренировочный лагерь в испанской Гандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Почему именно Гандия

Место для подготовки ему предложил менеджер Сергей Лапин еще два с половиной года назад:

"Сергей позвонил и сказал: "Я нашел отличное место в Испании - Гандия. Хорошая погода, еда, пляж. Надо попробовать".

С тех пор лагерь в Гандии стал базовым для тренировок Усика. Здесь он работает с физиологом Кубой Якобицким, тренируется вместе с Даниэлем Лапиным и даже находит время на любимую игру - Counter-Strike 2.

Новый подход к подготовке

"В каждом новом лагере мы меняем программу. Каждый раз новые упражнения, новые задачи", - рассказывает Усик.

Якобицкий отвечает не только за физическую форму чемпиона, но и за мониторинг усталости, предотвращение перетренированности и даже когнитивные тренировки. Сам Усик в шутку называет тренера "польским гангстером с сумасшедшим мозгом".

Семья, дзюдо и философия бокса

Половина семьи Усика живет в Испании, неподалеку от лагеря. В частности - родители и сыновья, которые, по словам боксера, занимаются дзюдо и являются олимпийской надеждой Украины в этом виде спорта.

"Я люблю бокс. Не люблю ежедневные тренировки, но люблю бокс и победы. Это жизнь. Это воля Божья. Моя задача - работать", - признался Александр.

"Многие спортсмены высокого уровня не делают того, что делаю я. Они просто спаррингуют, бьют грушу - и идут домой. Не питаются правильно, не восстанавливаются, не растягиваются. Это не продлевает карьеру. А я хочу жить после бокса и жить счастливо", - говорит чемпион.

О Дюбуа

В команде Усика не умаляют заслуги Даниэля Дюбуа, однако отмечают: в боксе побеждает не сила, а ум и сердце.

"Последние бои Дюбуа были хорошие. Но в боксе большие руки - не гарантия победы. Побеждают головой и сердцем", - отметил Сергей Лапин.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее мы сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.

Также мы писали об украинских боксерах, которые дрались на британском ринге.

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Бокс Александр Усик
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