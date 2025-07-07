Хорошая погода, еда, пляж: как Усик готовится к бою с Дюбуа в Испании (видео)

Чемпион мира WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик допустил съемочную группу стриминга DAZN в свой тренировочный лагерь в испанской Гандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing .

Почему именно Гандия

Место для подготовки ему предложил менеджер Сергей Лапин еще два с половиной года назад:

"Сергей позвонил и сказал: "Я нашел отличное место в Испании - Гандия. Хорошая погода, еда, пляж. Надо попробовать".

С тех пор лагерь в Гандии стал базовым для тренировок Усика. Здесь он работает с физиологом Кубой Якобицким, тренируется вместе с Даниэлем Лапиным и даже находит время на любимую игру - Counter-Strike 2.

Новый подход к подготовке

"В каждом новом лагере мы меняем программу. Каждый раз новые упражнения, новые задачи", - рассказывает Усик.

Якобицкий отвечает не только за физическую форму чемпиона, но и за мониторинг усталости, предотвращение перетренированности и даже когнитивные тренировки. Сам Усик в шутку называет тренера "польским гангстером с сумасшедшим мозгом".

Семья, дзюдо и философия бокса

Половина семьи Усика живет в Испании, неподалеку от лагеря. В частности - родители и сыновья, которые, по словам боксера, занимаются дзюдо и являются олимпийской надеждой Украины в этом виде спорта.

"Я люблю бокс. Не люблю ежедневные тренировки, но люблю бокс и победы. Это жизнь. Это воля Божья. Моя задача - работать", - признался Александр.

"Многие спортсмены высокого уровня не делают того, что делаю я. Они просто спаррингуют, бьют грушу - и идут домой. Не питаются правильно, не восстанавливаются, не растягиваются. Это не продлевает карьеру. А я хочу жить после бокса и жить счастливо", - говорит чемпион.

О Дюбуа

В команде Усика не умаляют заслуги Даниэля Дюбуа, однако отмечают: в боксе побеждает не сила, а ум и сердце.

"Последние бои Дюбуа были хорошие. Но в боксе большие руки - не гарантия победы. Побеждают головой и сердцем", - отметил Сергей Лапин.